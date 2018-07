Horoscoop: zó verloopt jouw week

Voor de Kreeft die zich ontspannen en dankbaar voelt en de waterman die misschien wel een moeilijke boodschap over moet brengen. En de Stier? Die heeft het naar haar zin, maar komt daardoor wellicht ook de nodige kilo’s aan…

Van 9 t/m 15 juli 2018

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Deze week voelt de Kreeft zich nog beter dan vorige week. Ze voelt zich ontspannen én in harmonie met de rest van de wereld. Je ervaart een innige band met anderen. Niet alleen met je partner of kinderen, maar ook met mensen die geen familie zijn maar met wie je wel heel close bent. Dat geeft een dankbaar gevoel.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

De Leeuw weet wat ze wil en heeft haar mening klaar. Die mening is zonder meer gefundeerd, want je gedachten zijn helder en je zorgt ervoor dat je goed geïnformeerd bent. Toch kan het geen kwaad om ook eens naar anderen te luisteren. Zij kunnen een andere invalshoek hebben en je op nieuwe gedachten brengen.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Het lukt de Maagd deze week goed om mensen voor zich in te nemen. Ze voelt zich beter en dat maakt dat ze milder is in haar oordeel over anderen. Je zou nu én in de komende paar weken zelfs een speciale aantrekkingskracht op met name mannen kunnen hebben. Misschien is er zelfs een (geheime) bewonderaar.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

De Weegschaal weet soms niet precies waarom ze ook alweer aan bepaalde dingen is begonnen. De motivatie is ver te zoeken omdat de spanning van het begin weg is en ze tegen hindernissen aan loopt. Toch komt het er juist nu op aan om door te zetten. Kijk eens of je het gevoel van een tijdje geleden kunt terugkrijgen.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Eigenlijk ziet het leven van de Schorpioen er in deze periode best zonnig uit. Wat je je voorneemt, krijg je voor elkaar en met minder moeite dan je van tevoren had gedacht. Als je je voorneemt om een paar dagen helemaal niets te doen, dan lukt dat ook prima, terwijl Schorpioenen eigenlijk niet zo goed kunnen stilzitten.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Heb je vakantie, dan is voor de Boogschutter weinig aan de hand. Maar ben je aan het werk, dan heb je soms het gevoel dat werk en privé te veel door elkaar heen lopen. Wie het gevoel heeft dat er aan alle kanten aan haar wordt getrokken, kan het beste naar haar gevoel luisteren en de problemen niet bagatelliseren.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Deze week gaat niet voorbij zonder de nodige spanningen. Vooral tussen jou en je partner of tussen jou en de kinderen kunnen de emoties hoog oplopen. Je kunt de neiging hebben om u af te reageren op degenen die het dichtst bij u staan, terwijl zij dat het minst verdienen. Kijk eens wat de bron van alle ergernissen is.

Waterman

20-1 t/m 18-2

De gesprekken die de Waterman deze week met anderen heeft, zijn niet altijd even makkelijk. Misschien moet je een moeilijke boodschap overbrengen, onderhandelen of moet je per se je gelijk halen. Het is prettiger om vriendschappelijk met mensen om te gaan, maar deze week kan niet iedereen je vriend zijn.

Vissen

19-2 t/m 20-3

De Vissen begint deze week aan van alles, maar maakt maar weinig dingen af. Ze is snel afgeleid of vindt het al gauw niet leuk of interessant meer. Je kunt last hebben van je eigen grilligheid, maar het is de vraag of dat zo erg is. Als je het niet probeert, weet je ook niet of het de moeite waard is.

Ram

21-3 t/m 20-4

Als je deze week samen met anderen moet optrekken, zou dat wel eens een stuk productiever kunnen uitpakken dan u van tevoren had gedacht. Een Ram is normaal gesproken niet erg voor een gezamenlijk project te porren, maar ze zal zien dat ze in dit geval samen meer voor elkaar zal krijgen dan alleen.

Stier

21-4 t/m 20-5

Ook dit is een goede week om uit te rusten en om leuke dingen te doen. De Stier kan een aangename week tegemoet zien. Het enige minpuntje is dat je iets zou kunnen aankomen. Dat is juist voor de Stieren die wat kilo’s proberen kwijt te raken erg frustrerend. Waarschijnlijk krijg je wat te weinig beweging.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

De Tweelingen zou verliefd kunnen worden deze week, maar het is de vraag of je verliefd wordt op de juiste persoon. Gaat het je meer om de spanning en om het veroveren, of om het vinden van een partner om je leven mee te delen? In beide gevallen is het natuurlijk prima, zolang het voor jezelf maar duidelijk is.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas