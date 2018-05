Als je een van deze 4 sterrenbeelden bent, ga je in de liefde een heerlijke maand tegemoet

In de maand juni kunnen sommige sterrenbeelden al een voorsprong nemen op zomerliefdes, romantische strandwandelingen en lange zwoele avonden. Dit zijn de vier sterrenbeelden die in juni heel veel geluk hebben op liefdesgebied.

Tweelingen

Jij hebt in mei dubbel geluk: naast dat je je verjaardag viert, ga je namelijk ook nog eens een hele romantische maand tegemoet. Hoewel je de afgelopen tijd misschien veel stress hebt gehad van financiële zaken, krijg je in juni juist ruimte om wat meer te relaxen. En als je op zoek bent naar wat fysieke activiteit, dan hebben we goed nieuws voor je. Het universum pikt je signalen op en stuurt wat mensen voor een rendez-vous je kant op. Ben je juist meer op zoek naar wat permanente liefde? Dan moet je nog even volhouden. Een serieuze relatie is in het vooruitzicht, maar wees niet bang om eerst wat plezier te maken en wat verschillende mensen te leren kennen. Je voelt deze maand waarschijnlijk sterk de neiging om je open te stellen voor andere mensen en doe dit vooral! Laat die onbekenden binnen en de kans is de groot dat je je daarna meer jezelf voelt.

Schorpioen

De maand juni heeft heel wat voor je in petto. Zowel op werkgebied als thuis probeer je alle ballen hoog te houden. Eén van de beste dingen die je deze maand kunt doen is je relatie op de eerste plek zetten. Je dacht er misschien al aan om de volgende stap te zetten in mei, maar juni is de maand waarin je dit echt moet gaan doorzetten. Zorg ervoor dat je deze maand wat doelen afstreept, want de sterren staan hartstikke gunstig!

Waterman

Maak je maar klaar voor de nodige aandacht. Juni is namelijk dé maand waarin je meerdere kansen krijgt op het gebied van romantiek. Maar laat je hoofd niet teveel op hol slaan: denk goed na over wat je op dit moment nu echt wilt. Ben je op zoek naar een serieuze relatie? Of een korte flirt? Besluit wat je wilt gaan doen zodat je de kans kunt pakken als deze zich aandient. Zorg er daarnaast voor dat je vanaf het begin af aan duidelijk bent over je gevoelens zodat je (toekomstige) partner goed is voorbereid. Ook Watermannen in de lange relatie hebben een fijne junimaand: jullie lijken nog meer op elkaar ingespeeld dan anders. Maak tijd voor elkaar, dan springt die eerste vonk zo weer opnieuw over.

Vissen

Deze maand maak je contact met je meer avontuurlijke kant, wat betekent dat je zomaar een leuke vakantieliefde kunt beleven, mits dat natuurlijk is waar je naar op zoek bent. Al een relatie? Dan is het tijd om avontuur met elkáár te beleven. Geniet hiervan en zorg ervoor dat je krijgt wat je wilt. Je verdient het om je goed te voelen over jezelf, en door je zelfvertrouwen deze maand zorg je ervoor dat je meer mensen aantrekt dan voorheen of je partner weer helemaal verliefd op je wordt. Zelfverzekerdheid is nu eenmaal hartstikke aantrekkelijk, dus bereid je voor op veel aandacht deze maand.

Bron: Bustle.com. Beeld: Getty