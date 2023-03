Ken jij jouw krachtkleur al? Deze kleur past het beste bij jouw sterrenbeeld

Van je kledingkeuze tot je interieur: kleur heeft veel invloed op je humeur, maar ook op je leven. Een kleur kan je zelfvertrouwen geven, je kalmeren of versterken. Benieuwd welke kleur het beste bij jou past?

Beeld Getty Images/iStockphoto

Ram

De kleur van het sterrenbeeld Ram is rood. Die staat voor passie, energie en initiatief. Je houdt er niet van om genegeerd te worden en in rood voel jij je oppermachtig en assertief. Zodra jij je omringt met meer ‘rode’ mensen, kom je volledig tot je recht.

Beeld Getty Images

Stier

Ben je een Stier? Dan is je krachtkleur groen. Je houdt van de frisse tint, waardoor je je verbonden voelt met zowel de natuur als persoonlijke groei. Groen en groei zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat past bij je sterrenbeeld, omdat een Stier het teken is van vooruitgang.

Beeld Getty Images

Tweelingen

Ben je gek op geel? Grote kans dat je sterrenbeeld dan Tweelingen is. Het sluit nauw aan bij je sprankelende en charismatische persoonlijkheid. De kleur inspireert en verwarmt - het bootst de warmte van de zon na -, terwijl deze tegelijkertijd je geest prikkelt en stimuleert.

Beeld Getty Images

Kreeft

Wit en zilver zijn de krachtkleuren van Kreeft. De twee kleuren staan voor intuïtie en zuiverheid, iets wat perfect past bij jou als gevoelige en emotionele Kreeft. Naar verluidt helpen wit en zilver om je gevoeligheid en begrip naar anderen toe te vergroten, waardoor je liefde extra krachtig voelt.

Beeld Getty Images

Leeuw

Goud past bij het sterrenbeeld Leeuw. Niet alleen heb je een hart van goud, maar verlang je aan de andere kant ook naar status en gezien worden. Met de kracht van goud kun je de aandacht op jezelf vestigen en tegelijkertijd warm en genereus zijn. Daarom brengen mensen graag tijd door met je.

Beeld Getty Images

Maagd

Het sterrenbeeld Maagd kent twee krachtkleuren: groen en bruin. Je blijft graag met beide benen op de grond staan en deze aardse tinten helpen jou daarbij. Daarnaast hou je ervan om jezelf te blijven uitdagen en ontwikkelen. Dat is de kracht van groen. Bruin biedt jou stabiliteit.

Beeld Getty Images

Weegschaal

Als Weegschaal voel je je aangetrokken tot twee kleuren. Het zijn koele tinten, namelijk roze en blauw. Door het kalmerende karakter maakt het je beheerst, vredig en sympathiek. Lichtblauw helpt je om balans te houden, roze benadrukt je lieve kant.

Beeld Getty Images/iStockphoto

Schorpioen

Het is vast geen verrassing dat zwart de kleur is van een Schorpioen. Je bent mysterieus en een tikkeltje duister, net als deze tint. Je hebt een nieuwsgierige aard en wil graag weten wat er achter een persoon schuilt. Je neemt niet zomaar aan wat anderen tegen je zeggen. Het liefst trek je alles in twijfel, voordat je je eigen mening vormt.

Boogschutter

Paars helpt je als Boogschutter om één te worden met je spirituele kant. Je vindt bewustzijn belangrijk en houdt van filosoferen. Paars stimuleert dat. Bovendien moedigt de kleur je aan om gelukkig en positief te zijn.

Beeld Getty Images

Steenbok

Bruin en grijs zijn in eerste instantie misschien geen aantrekkelijke of sprankelende kleuren. Toch helpen deze je, als je sterrenbeeld Steenbok is. De aardse tinten laten je sterk en stabiel voelen. Wit en zwart, twee uitersten, vormen samen grijs en dat is een mooi symbool voor hoe je naar het leven kijkt.

Beeld Getty Images

Waterman

Blauw werkt niet alleen stimulerend voor een Waterman, maar ook kalmerend. Aan de ene kant helpt deze kleur om je creativiteit te laten stromen, aan de andere kant vind je de balans als die zoek is. Niet voor niets is Uranus, de planeet van Waterman, blauw.

Beeld Getty Images/iStockphoto

Vissen

Lichtgroen past bij het intuïtieve sterrenbeeld Vissen. De kleur verbindt je met je onderbewustzijn. Er is waarschijnlijk geen sterrenbeeld met zo’n sterk onderbuikgevoel als jij. Lichtgroen staat voor vernieuwing en inspiratie. Het stimuleert niet alleen je geest, maar heelt ook.

Bron: Tarot