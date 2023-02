Mensen met deze sterrenbeelden zijn de beste hondenbaasjes

Ben je een Kreeft, Stier of Vissen? Dan staat het in de sterren geschreven dat je van nature aanleg hebt om een geweldig hondenbaasje te zijn.

Kreeft

Je verzorgende karakter, moederlijke aard en eindeloze liefde maakt dat jij als Kreeft in de wieg bent gelegd om een hond te hebben. Voor jou gaat er niets boven een vol en gezellig huis, waarbij je de hond als extra gezinslid meerekent. Van lange wandelingen tot uren knuffelen en kusjes geven: jouw liefde voor honden is grenzeloos.

Stier

Je bent als Stier een huismus pur sang en daarom bij voorbaat al één van de beste sterrenbeelden als het gaat om het houden van huisdieren. Zodra je een hond adopteert of koopt, is het een familielid voor het leven. Je geniet van de zorg van je trouwe viervoeter. Bovendien is er aan aandacht geen gebrek: je vindt niks leuker dan tijd met je hond doorbrengen.

Vissen

Met je lieve en zorgzame karakter heb je een zwak voor zwerf- en asielhondjes, Vissen. Van nature voel je goed aan wat je hond nodig heeft. Daarnaast zet je alles op alles om je huisdier het beste leven te geven. Jouw hond wordt overladen met liefde en de juiste zorg, dat is een ding dat zeker is.

Ben je benieuwd welk hondenras het beste bij je sterrenbeeld past? Ontdek het hier.

Wil je wat planten in huis halen en heb je een hond? Let dan extra goed op welke planten je kiest, want sommige botanische blikvangers zijn giftig en dus gevaarlijk voor je viervoeter. Plantenkenner Avalon vertelt welke planten giftig zijn en wat je moet doen als je hond er aan geknauwd heeft.

Bron: Best Life