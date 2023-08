Met déze sterrenbeelden kun je maar beter niet op vakantie gaan

Met déze sterrenbeelden zou het namelijk onmogelijk zijn om een ontspannen vakantie te hebben.

Vissen 19-2 T/M 20-3

Vissen zijn erg emotioneel en gevoelig van aard. Ze kunnen niet veel hebben. Dus als er iets misgaat, iemand iets verkeerds tegen ze zegt of bijvoorbeeld het eten tegenvalt, dan lopen ze de rest van de vakantie met een chagrijnig hoofd rond. Het gevolg? Jij moet alles op alles zetten om het ze weer naar de zin te maken en dat is natuurlijk niet fijn. Denk er dus twee keer over na voordat je met dit sterrenbeeld op vakantie gaat.

Stier 21-4 T/M 20-5

Hoe je het ook wendt of keert: een vakantie vereist de nodige planning en voorbereiding. Dit is aan Stieren niet besteed: zij klagen maar al te graag. Als er iets niet goed gaat of tegenvalt op vakantie, dan heb jij het verkeerd gedaan. En zélfs als dit niet het geval is en alles op rolletjes loopt, kun je het aan de Stier overlaten om alsnog iets negatiefs te vinden. Als je hier niet op zit te wachten, kun je maar beter alleen op vakantie gaan.

Tweelingen 21-5 T/M 21-6

Verschijn je een paar minuten te laat aan het ontbijt? Of valt het eten van het hotel tegen? Dan ga je dit de hele vakantie horen. Tweelingen hebben een strakke planning en hoge eisen. Als iets niet gaat zoals ze hadden gehoopt, dan worden ze ontzettend chagrijnig en laten ze dit ook duidelijk merken. Hem of haar op zo’n moment weer vrolijk krijgen, is een onmogelijke taak. De grote vraag is dus: heb je hier wel zin in op vakantie?

Maagd 23-8 T/M 22-9

Hoeveel energie en moeite je ook in de vakantie hebt gestoken, Maagden zullen nooit tevreden zijn met het eindresultaat. Het is een beetje als een aflevering van Bed & breakfast, waarbij er geklaagd wordt over een toiletrolhouder die iets te veel naar links hangt, terwijl de kamer verder helemaal perfect is. Als je dus geen zin hebt om de hele vakantie gezeur te moeten aanhoren, kun je misschien maar beter je vakantieplannen nog wijzigen.

Bron: Freundin