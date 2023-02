Oei! Deze sterrenbeelden zijn bepaald géén match

Ram

Ram is precies wat je verwacht van een vuurteken: zelfverzekerd, gepassioneerd en moedig. Omdat dit teken het soms moeilijk vindt om zich te binden, blijft het beter bij ultragevoelige Maagden en Schorpioenen uit de buurt. Zo’n stormachtige romance maakt het voor beide partijen namelijk geen picknick.

Stier

Hoop je de ware tegen het lijf te lopen? Versnel dan je pas zodra je een Weegschaal of Boogschutter in het vizier hebt. Stieren zijn nuchter, en gesteld op hun rust. Met een opvliegend karakter gaat het botsen.

Tweelingen

Waar Tweelingen luchtig en liefdevol is, geldt dat in mindere mate voor de dominante Schorpioen en controlfreakerige Steenbok. Voor een sterrenbeeld dat vrijheid hoog in het vaandel heeft staan, bestaat er geen slechtere match.

Kreeft

Zeg je romantiek, dan zeg je Kreeft. Diens grootse gebaren worden niet altijd even goed ontvangen door de avontuurlijken en rationelen onder de sterrenbeelden. Met andere woorden: Boogschutters en Watermannen zijn niet degenen bij wie jij de liefde gaat vinden.

Leeuw

De vurigsten van alle vuurtekens, dat moeten de Leeuwen zijn. Gevoelige Vissen zijn vaker niet dan wel opgewassen tegen hun sterke, creatieve, gepassioneerde karakter. En Steenbokken? Die zijn simpelweg te saai. Met dat verantwoordelijke kan de Leeuw niets.

Maagd

Maagden staan bekend om hun trouwe, loyale karakter. De Waterman is veel te excentriek voor dit sterrenbeeld, dat over het algemeen nogal praktisch is ingesteld. Ook de Ram en de Maagd zullen in elkaar niet snel een zielsverwant vinden. Daar heeft de koppigheid van die eerste alles mee te maken.

Weegschaal

Ook Weegschalen zijn gepassioneerd en romantisch. Zie dat maar eens te combineren met een sterrenbeeld dat óf nuchter óf extreem gevoelig is. Precies, dat werkt niet. Daarom zijn zowel Vissen als Stieren niet in staat om de Weegschaal te geven wat ‘ie nodig heeft: de perfecte balans tussen spanning en harmonie.

Schorpioen

Dit waterteken staat erom bekend nogal ingewikkeld in elkaar te zitten. Het zal je daarom niet verbazen dat een evenzo ingewikkeld sterrenbeeld de Schorpioen niet gelukkig kan maken. Tweelingen zijn voor deze spinachtige te bijdehand, terwijl Rammen niet voldoende support weten te bieden.

Boogschutter

Avontuurlijk, filosofisch en vrij, zo laat de Boogschutter zich het beste omschrijven. De eigenschappen van de Stier staan hier haaks op, die geeft de voorkeur aan oud, vertrouwd en ontspannen. Ook met Kreeften botst het. Je weet wat ze zeggen over water en vuur…

Steenbok

Omdat Steenbokken een vastberaden karakter hebben, kunnen zij moeilijk overweg met de dominantie van Leeuwen. Die twee samen is voer voor discussies zonder einde. Met de vrijgevochten Tweelingen botert het al evenmin; diens visie op het leven strookt niet met dat van de gedisciplineerde Steenbok.

Waterman

Watermannen kunnen er een tikkeltje controversiële opvattingen op nahouden. Laten we het zo zeggen: ze zwemmen graag tegen de stroom in. Hier scoren ze geen punten mee bij de gevoelige Kreeft en eigenwijze Maagd. Sterker nog: bij dit soort koppels wordt het waarschijnlijk fulltime ruziemaken.

Vissen

Zoals gezegd: dit waterteken is ontzettend gevoelig. En zachtaardig. De zelfverzekerde Leeuw walst hier met gemak overheen. Ook de onafhankelijke, spontane Weegschaal biedt niet de veiligheid waar Vissen naar op zoek is.

Bron: Freundin