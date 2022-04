Oelala: déze sterrenbeelden worden verliefd in mei

Kreeft, Leeuw en Schorpioen: voor jullie hangt de liefde in de lucht.

Kreeft

Jij bent in het verleden vaak teleurgesteld in de liefde. Hierdoor heb je een muurtje om je heen opgebouwd. In de maand mei voel je eindelijk weer de kracht en de motivatie om er vol voor te gaan. In het weekend thuis op de bank zitten? Echt niet, jij gaat eropuit om nieuwe mensen te ontmoeten! En dat werpt zijn vruchten af. Je hoopt al een tijd lang op die grootse, meeslepende liefde en deze maand zul je die eindelijk vinden. Durf dat muurtje af te breken.

Leeuw

In de eerste week van mei ontmoet jij iemand die jouw hart in vuur en vlam zet, Leeuw. Van nature ben je best een flirt. Toch willen we je adviseren om het dit keer rustig aan te pakken. Snel gaan is nergens voor nodig. Sterker nog: je kunt juist ontzettend genieten van deze spannende fase. Ja, deze bijzondere persoon is ook geïnteresseerd in jou, maar dat betekent niet dat je gelijk in een relatie hoeft te duiken. Die fout heb je al eens eerder gemaakt.

Schorpioen

Damn, Schorpioen, ze staan voor je in de rij deze maand. Aan aandacht geen gebrek. Iedereen kan zien dat jij goed in je vel zit en wil iets meepikken van jouw heerlijke energie. Op het gebied van zelfliefde ben je eindelijk waar je wilt zijn. Je kunt jezelf in de spiegel aankijken en denken: ik mag er zijn. Nu is er ook ruimte voor een ander. En het kan zomaar dat je die persoon deze maand treft.

