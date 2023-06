Pijnlijk: deze sterrenbeelden zijn een tikkeltje te naïef in de liefde

Kreeft

Kreeften geloven heilig in de liefde. Als ze iemand ontmoeten, denken ze vaak direct dat ze de ware hebben gevonden en hierdoor zien ze rode vlaggen over het hoofd. Als hierdoor later in de relatie alsnog problemen ontstaan, kunnen ze zichzelf wel voor hun hoofd slaan. Toch is de kans groot dat de Kreeft in een volgende relatie weer exact dezelfde fout maakt, ze hebben nu eenmaal de neiging om voor hun geliefdes te zorgen en zichzelf weg te cijferen. Kreeften moeten dan ook oppassen dat ze niet worden gebruikt door anderen.

Vissen

Vissen kijken absoluut niet de kat uit de boom: als ze iemand ontmoeten, zijn ze meteen halsoverkop verliefd. Hierdoor nemen ze alles wat de ander zegt voor zoete koek aan. Of het nu gaat om een leugentje om bestwil of een verzwegen affaire: Vissen hebben het vaak totaal niet door als er tegen ze wordt gelogen. Ze geloven altijd in het goede van personen en hebben de neiging om misstappen keer op keer te vergeven. Het duurt altijd net iets te lang voordat ze de harde realiteit onder ogen zien en dan is het vaak al te laat.

Bron: Freundin