Ruzie tijdens de feestdagen? Deze 4 sterrenbeelden zijn waarschijnlijk de aanstichters

Ram

Ze worden niet voor niets ‘liefkozend’ Ramp genoemd. Dit vuurteken opent graag het vuren (met een pittig grapje, bijvoorbeeld), maar denkt niet altijd aan de gevolgen (hoe het mikpunt zich erbij voelt dat iedereen nu weet over de keer dat-ie na een dronken stapavond zijn eigen kots opzoog met de stofzuiger). Eindstand: de Ram ziet er geen kwaad in, terwijl diens slachtoffer mogelijk snikkend afdruipt.

Waterman

Net als je denkt dat je de zwartepietendiscussie, en alle andere beladen onderwerpen, achter je hebt liggen, werpt de Waterman een politiek debat op. Als oom Rens weer eens nablaat wat hij op het nieuws heeft gehoord, kan er nog weleens een verhitte discussie ontstaan.

Maagd

Maagden zijn nogal perfectionistisch. Hoewel dat vaak goed uitpakt – ze hebben een bos bloemen en iets lekkers bij zich – kunnen ze anderen, die iets minder attent of zorgvuldig zijn geweest, ook met het grootst mogelijke gemak een schuldgevoel aanpraten. In een poging om de viering naar een hoger niveau te tillen, bereiken ze ironisch genoeg vaak het tegenovergestelde.

Leeuw

Ze zijn gul en beschermend, maar Leeuwen hebben ook veel applaus nodig. Als eentje haar uiterste best heeft gedaan op een Twixtaart en vervolgens niet wordt overladen met complimenten, kan het nog weleens ongezellig uitpakken aan tafel. Kies eieren voor je geld en zeg iets aardigs, al is het nog zo klein. Je bespaart jezelf en de rest van het gezelschap een sikkeneurende Leeuw – ook wat waard.

Gelukkig zijn er ook zachtaardige karakters die het wél graag knus en kneuterig houden met de fam. Deze twee sterrenbeelden doen hun best om eeuwigdurende vetes te voorkomen (en slagen daar bovengemiddeld vaak in):

Tweelingen

Dit luchtteken is speels en een tikkeltje zweverig. Mooie eigenschap: ze kunnen zich in iedereen verplaatsen. Waar ruzie is, is dankzij Tweelingen dus ook altijd begrip. Wordt de enige vrijgezel aan tafel gebombardeerd met vragen over haar al dan niet aanwezige kinderwens? Dit sterrenbeeld weet de aandacht heel casual te vestigen op het feit dat het buiten is gaan sneeuwen.

Vissen

Vissen zijn heer en meester in het afbreken van begrenzingen bij anderen. Komt het stoom bij een paar familieleden nog uit de oren na een zinderend debat over genderidentiteit, voornaamwoorden en non-binariteit? Vissen weten iedereen te verleiden tot een sussende activiteit, op de dansvloer of met een spelletje bijvoorbeeld.

Bron: purewow.com