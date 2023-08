Single-Stieren opgelet: met deze datingtips is het wél raak

1. Date meerdere mensen tegelijkertijd

Als Stier heb je loyaliteit hoog in het vaandel staan en dat is alleen maar goed. Toch kan het je in de datingfase flink in de weg zitten: zodra je iemand hebt ontmoet, focus je je alleen nog maar op die persoon. Hierdoor blijf je soms langer aan iemand hangen, terwijl je eigenlijk allang weet dat deze persoon niet goed voor je is. Hou daarom je opties open en date meerdere mensen tegelijkertijd. Leer je verschillende dates op een rustig tempo kennen en maak na een tijdje de balans op: wie maakt jou nou echt gelukkig?

2. Hou je hoofd koel

Als jij voor iemand valt, dan val je hard. Na een paar succesvolle dates ben je in je hoofd al jullie bruiloft aan het plannen en de namen van jullie toekomstige kinderen aan het verzinnen. Hoewel dit een aandoenlijke eigenschap is, is het goed om iets meer in het ‘nu’ te leven en je hoofd een beetje koel te houden. Vind je deze persoon wel écht leuk of val je meer op potentie en ben je de boel een beetje aan het romantiseren? Leer iemand echt goed kennen, voor je overhaaste beslissingen neemt.

3. Vermijd het onderwerp ‘ex’ in de beginfase

Openheid en eerlijkheid zijn voor jou heel belangrijk. Je wilt het liefst zo snel mogelijk de diepte ingaan. En omdat je vorige partners ooit een belangrijke plek innamen in je leven, is dit een onderwerp waarover je ook graag praat. Je wilt niet dezelfde fouten maken in je nieuwe relatie en daarom vind je het belangrijk om ervaringen over jullie exen uit te wisselen. Toch kun je hiermee maar beter even wachten: veel mensen zien het namelijk als een rode vlag als je op de eerste dates al over je ex-partners praat. Daarnaast is het juist de bedoeling dat je in het nú leeft en dus niet in het verleden. Bewaar de ex-praat daarom tot na minimaal tien dates.

