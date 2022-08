Van deze sterrenbeelden komt aankomende herfst een droom uit

Schorpioen

Schorpioenen zijn mysterieuze types. Voor anderen zijn ze maar lastig te peilen. Zelf weten ze dat ze ontzettend emotionele mensen zijn. Het meeste van alles hebben ze behoefte aan liefde.

Kijk vanaf nu goed om je heen, Schorpioen, want de kans is groot dat je één dezer dagen iemand tegen het lijf loopt. En dat zou zomaar eens een schot in de roos kunnen zijn. Naarmate de dagen vanaf half september kouder worden, gaat het tegenovergestelde voor jou gelden. Deze herfst zit jij er lekker warmpjes bij. De sterren voorspellen veel romantische wandelingen!

Ram

Rammetjes verspillen het liefst geen tijd. Nee, zij gaan recht op hun doel af. Presteren, dat willen ze. Een trede omhoog op de carrièreladder? Klinkt alsof hun verjaardag en kerst dit jaar op dezelfde dag vallen. Feest! Maak je borst maar nat, Ram: dit najaar ligt er loonsverhoging voor je in het verschiet, die al dan niet met een andere baan gepaard gaat. Grijp je kans, want als we de sterren mogen geloven is het dit keer niet te mooi om waar te zijn.

Leeuw

Leeuwen kunnen soms wat afwezig overkomen. Ze dromen nu eenmaal graag. Dat gemijmer werpt wél zijn vruchten af. Als Leeuwen – doorgaans heel gepassioneerd – eenmaal iets in hun hoofd hebben, gaan ze er voor de volle 100 procent voor.

Oktober is een goede maand voor Leeuwen. Het kan even duren voordat het ook daadwerkelijk zo voelt, want september is bikkelen. Maar onthoud: als je in de herfst eindelijk je einddoel bereikt, zijn alle bloed, zweet en tranen het waard geweest!

Bron: Freundin