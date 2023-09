Veel seriemoordenaars hebben een van déze vier sterrenbeelden

Ja, dat lees je goed. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat veel seriemoordenaars één van de volgende vier sterrenbeelden hebben.

Sterrenbeelden van seriemoordenaars

In de astrologie worden de twaalf tekens ingedeeld in drie groepen op basis van iets dat ‘modaliteit’ wordt genoemd. Elk teken behoort tot een van de volgende categorieën, namelijk vast, veranderlijk, of kardinaal. En interessant genoeg lijkt het erop dat de modaliteit van een teken enige invloed kan hebben op het plegen van een moord.

Tweelingen, Maagd, Boogschutter en Vissen zijn sterrenbeelden die als ‘veranderlijk’ worden beschouwd, omdat ze aan het einde van een seizoen vallen. In 2008 onderzocht statisticus Jan Ruis bijna 300 seriemoordenaars en ontdekte dat velen van hen geboren waren wanneer de hemellichamen in deze veranderlijke sterrenbeelden stonden. Dit suggereert een opvallend verband tussen de geboortedata van seriemoordenaars én astrologie.

Kenmerken van de sterrenbeelden

Wat typeren deze veranderlijke sterrenbeelden? Ze staan erom bekend dat ze zich gemakkelijk aanpassen en vaak erg twijfelachtig zijn. Ze gedragen zich als kameleons en ondergaan periodieke en frequente veranderingen in hun leven. En dat niet alleen, deze sterrenbeelden worden ook gekenmerkt door de volgende eigenschappen die vaak ook bij seriemoordenaars te zien zijn.

Boogschutter

Boogschutters zijn charismatisch en impulsief. Dit sterrenbeeld is daarom meer geneigd om een kans te wagen als het gaat om het plegen van een gruwelijke daad. Ze denken door hun impulsiviteit niet altijd grondig na over de gevolgen van hun acties.

Tweelingen

Tweelingen staan erom bekend meerdere persoonlijkheden te hebben, waardoor ze zich heel goed anders voor kunnen doen dan ze zijn.

Maagd

Mensen met het sterrenbeeld Maagd hebben een systematische aard, en ze hebben graag een georganiseerde routine. Seriemoordenaars vertonen vaak gedrag dat consistent en voorspelbaar is, wat vergelijkbaar kan zijn met de geordende aard van Maagden.

Vissen

Omdat Vissen empatisch zijn, kunnen ze overweldigd raken en zichzelf afsluiten als een manier om ermee om te gaan. Ook leven ze vaak in hun eigen bubbel.

Bron: Onderzoek Jan Ruis