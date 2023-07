Volle maan en nieuwe maan, dit betekenen ze voor jouw sterrenbeeld

Ram 21-3 T/M 20-4

Dit merk je van de volle maan

Je wil dingen samen doen en deelt je mening graag met andere mensen. Hierbij kom je natuurlijk ook mensen tegen die het totáál niet met je eens zijn. Verbaal op de vuist gaan is voor jou altijd een aantrekkelijke optie, maar tijdens de volle maan ben je daar onzeker over. Relaties kunnen er tenslotte schade van oplopen. Bovendien maakt het allerlei gevoelens los: irritant! Het is wijs om een tandje terug te schakelen en je tong in bedwang te houden tijdens deze periode.

Dit merk je van de nieuwe maan

Dit is jouw favoriete maanstand, want je mag starten, beginnen en de aftrap geven. Allerlei projecten, plannen krijgen een ‘go’ en jij komt graag in actie en neemt de leiding. Het is alsof je lijf een dot gas krijgt, de energie ruist door je aderen.

Stier 21-4 T/M 20-5

Dit merk je van de volle maan

Je bezittingen zijn je heilig en tijdens de volle maan kun je je daarover behoorlijk zorgen maken. Is je dak wel bestand tegen orkaankrachten? Heb je wel genoeg geld voor je oude dag? Gelukkig komen financiële meevallers ook vaak voor tijdens de volle maanstand, waardoor je allerlei voordeeltjes meepakt. Dat lucht op. Bovendrijvende emoties – bij jezelf en anderen – leg je graag naast je neer. Pas wel op voor die rode lap, die werkt nu als een tierelier.

Dit merk je van de nieuwe maan

Zet die zin om naar de kapper te gaan om in actie, want je hebt gegarandeerd een good hair day. Ook kun je nu maximaal genieten van massages en bezoekjes aan wellnessinstituten. Mocht je wat pondjes kwijt willen: je wensen zet je nu moeitelozer om in daden.

Tweelingen 21-05 T/M 21-6

Dit merk je van de volle maan

Kun je iets avontuurlijks ondernemen – rond middernacht een feestje bouwen, of naar die open plek gaan om de volle maan te bespreken – laat het dan vooral niet na. ‘Samen’ is jouw codewoord, dus charter je partner of zoek vrienden op. Ben je alleen tijdens de volle maan, dan kun je zomaar een zeer melancholische bui krijgen. Niet jouw favoriete stemming, maar herinneringen ophalen aan leuke mensen geeft je iets om van te glimlachen.

Dit merk je van de nieuwe maan

Visualiseren en fantaseren: het zijn je grote hobby’s. Laat het vooral niet na tijdens deze nieuwe maanfase. Ideeën komen nu tot leven en dromen blijken geen bedrog. Focus is hierbij wel belangrijk, dus zet je noise cancelling koptelefoon op en doe je ogen dicht. Daarna je plannen bespreken geeft je nog meer zin..

Kreeft 22-6 T/M 22-7

Dit merk je van de volle maan

De maan is jouw heersende planeet en het komen en gaan van gevoelens is gesneden koek voor jou. Tijdens de volle maan zitten jouw stemmingen in de achtbaan. Het ene moment ben je up, het andere down. Je kunt nu behoorlijk zielig doen, knorrig zijn, of juist hysterisch vrolijk. Er is geen peil op te trekken. Je partner, gezin en naasten weten het en vergeven je. Jij voelt je geliefde(n) tenslotte feilloos aan en je maakt het ze graag naar de zin. Oude spullen opruimen en herinneringen ophalen gaat nu ook top.

Dit merk je van de nieuwe maan

Opborrelende energie steek jij het liefst in je gezin en/of partner. Je trouwdag (her)beleven, gaan samenwonen of samen op reis gaat super onder deze maanstand. Ook carrièrekreeften doen het goed op deze frisse kracht. Start dat project met een kleine groep intimi door wie je je begrepen en geliefd voelt.

Leeuw 23-7 T/M 22-8

Dit merk je van de volle maan

Je loopt over van enthousiasme en je maakt in creatieve zin je mooiste werk. Ook sleep je graag anderen mee naar musea, restaurants of naar voorstellingen. Het liefst sta je zelf op het podium, je gaat voor die staande ovatie. De volle maan geeft je ondernemende energie en verlicht je werk – zowel letterlijk als figuurlijk. Let er wel op dat je niet over de gevoelens van anderen heen springt en dat je niet bazig wordt. Gelukkig is fijn leidinggeven ook jouw kwaliteit: je laat anderen graag schitteren.

Dit merk je van de nieuwe maan

Als vuurteken zet je dingen graag in beweging. Jij roept anderen op tot actie, en moedigt ze stevig aan. Tijdens de nieuwe maanfase is het ook prima om te relaxen tijdens een dagje sauna of die borrel met vrienden. Wees dankbaar en de mooiste ideeën worden werkelijkheid.

Maagd 23-8 T/M 22-9

Dit merk je van de volle maan

Grote kans dat jij vóór je wekker wakker wordt en vlot uit je bed springt: je hebt er zin in. Productiviteit vertaalt zich nu in deadlines die je met twee vingers in je neus haalt. Je doet het niet voor aandacht of complimenten; daar word je maar verlegen van. De volle maan kan je ook wat zeurderig maken. Realiseer je dat je die ‘negatieve’ emoties niet onder het tapijt moet vegen, maar juist moet doorvoelen, waardoor je in spirituele zin kunt groeien.

Dit merk je van de nieuwe maan

Nieuwe plantjes kopen, je lijf tijdens een uitgebreid bad scrubben en wat vitaminepillen wegwerken voor de goede gezondheid- je komt lekker op dreef als je je richt op alles wat een nieuw begin mag krijgen. Maak op werkgebied een stappenplan. Dan kunnen je gevoelige zenuwen het allemaal verwerken.

Weegschaal 23-9 T/M 22-10

Dit merk je van de volle maan

Deze maanstand kan best wat stress teweegbrengen bij jou. Het is nu namelijk niet zo gemakkelijk om vrede te stichten en harmonie te bewaren. Gemoederen in je omgeving kunnen hoog oplopen en dat verafschuw jij. De volle maan helpt je om mensen en situaties die je niet meer dienen voorgoed los te laten, waardoor je balans in jezelf vindt. Ook ceremonies zoals smudgen (smeulende bundeltjes gedroogde kruiden), je edelstenen opladen in het volle maanlicht en de elementen bewust buiten beleven, brengen je in een betere stemming.

Dit merk je van de nieuwe maan

Ben je op zoek naar een partner, dan is dit jouw moment om te daten. Dof je lekker op en geniet van romantiek: kaarslicht staat jou supergoed. Het is ook een prima moment om zwanger te raken of om te gaan samenwonen of trouwen. Je toekomst bespreken met je dierbare(n) geeft je stemming een extra boost.

Schorpioen 23-10 T/M 21-11

Dit merk je van de volle maan

Intense gevoelens, heftige gesprekken, dramatische scènes: als waterteken geniet jij er tijdens de volle maan extra van. Oppervlakkige praatjes zijn niet aan je besteed, het moet ergens over gaan en liefst gepaard gaan met bloed, zweet en tranen. Jouw partner zet zich schrap, want tijdens deze maanstand kan deze met jou niet alleen te maken krijgen met de beste seks ooit, maar ook met intense jaloezie en/of een control freak die hem of haar vastbindt aan een stoel. Een ding is zeker: jij verveelt je niet.

Dit merk je van de nieuwe maan

Jij krijgt de kans om jezelf op een dieper niveau te leren kennen en je emoties te reguleren. Check de momenten waarop jij de controle verliest – misschien ben je ergens aan verslaafd of heb je schulden – dan vind je daar nu prima werkbare oplossingen voor. Je ziet nu ook de relaties die niet (meer) werken in een ander licht. Laat los.

Boogschutter 22-11 T/M 20-12

Dit merk je van de volle maan

Van alle tekens voel jij je waarschijnlijk het allerlekkerst bij de volle maan. Alles wat oud en sleets is, mag nu resoluut bij het grofvuil en je vindt het opwindend om nieuwe verhaallijnen te ontdekken. Vol overgave ga je op avontuur, liefst langs ongebaande paden, de Star Trek-slogan achterna: ‘To boldly go where no one has gone before’. Ook zelfreflectie is nu belangrijk. Je kunt heel filosofisch worden. Houd je er meditatieve praktijken op na, dan zit je er helemaal ín tijdens de volle maan. Wie ben je, en wie wil je zijn in dit leven? Antwoorden komen moeiteloos.

Dit merk je van de nieuwe maan

Hoe ga je om met veranderingen? Jij bent er steengoed in! Sterker nog, je hebt ze nodig om niet in te kakken. Nu plant jij zaadjes van optimisme en je droomt grootse dromen. Pijnlijke zaken uit het verleden zwaai je resoluut uit. De toekomst is nu.

Steenbok 21-12 T/M 19-1

Dit merk je van de volle maan

Jouw prioriteiten komen keurig op een rijtje tijdens de volle maan. Vooral op het werk zie jij nu beter dan anders welk pad naar succes leidt – en je kunt het roer nu heel resoluut omgooien. Aan de andere kant kun je ook van de leg raken. Je houdt van de status quo en de volle maan gooit je dagelijkse routines in de war. Dat brengt onzekerheid en daar houd je helemaal niet van. Toch helpt het volle maanlicht je ook om de nodige stappen te zetten om je verder te ontwikkelen.

Dit merk je van de nieuwe maan

Je wordt gereset. En nee, dat voelt helemaal niet comfortabel. De uitnodiging om jezelf en je (carrière)pad eens onder de loep te nemen, valt op je deurmat. Ben je nog tevreden met wat je doet? En wat laat je na? Het is tijd om goed doordachte en behoedzame stappen richting je toekomst te zetten.

Waterman 20-1 T/M 18-2

Dit merk je van de volle maan

‘Is het volle maan? Ach, het is dat je het zegt.’ Jij hebt niet zo’n last van emotionele buien, dus ook niet rondom de volle maan. Hooguit merk je tot je vreugde dat de barometer van het leven op ‘veranderlijk’ staat. Spekkie naar jouw bekkie. Gekke gedachten, briljante ideeën, jouw bijzondere visie: je draagt ze nu extra graag uit. Zorg dat je publiek hebt en in debat kunt. Negatieve gedragspatronen en beperkende gedachten kun je zien voor wat ze zijn: afval. Jij leegt die emmer vol overgave.

Dit merk je van de nieuwe maan

Jij straalt uit wat je voelt en dat is energie. Waarschijnlijk heb jij vanavond pijn in je kaken, want je zit op de praatstoel. Is het niet tegen een ander, dan wel tegen jezelf. En zegt iemand ‘rustig aan’ tegen je? Dan doe je er nog een schepje bovenop. Doe er je voordeel mee.

Vissen 19-2 T/M 20-3

Dit merk je van de volle maan

Net als de andere twee watertekens Kreeft en Schorpioen, zit je lekker op je emo-schommelstoel. Verdrietig of vrolijk: hou de tissues gerust bij de hand. De volle maan geeft je een dot extra empathie en je voelt je nu closer dan ooit met je partner en favoriete personen. Bemoei je niet met zaken die je niets aangaan. En zorg dat er geen misbruik wordt gemaakt van al jouw lieve behulpzaamheid, want dan kun je je rondom deze maanfase ook behoorlijk uitgewoond voelen. In artistieke zin krijg je een flinke dot inspiratie. Of je nu graag breit, muziek maakt of schildert: het zijn ware kunstwerken.

Dit merk je van de nieuwe maan

Vertrouwen op het proces, dat is niet altijd gemakkelijk. Geef je over aan het nu, waardoor je ook in de slechte tijden of nare gebeurtenissen het goede kunt zien. Zoals het mannelijke niet zonder het vrouwelijke kan en zwart niet zonder wit, bevaar jij vol vertrouwen zowel de wilde als de kalme rivier. Het leven van je dromen achterna.