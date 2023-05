Voor déze drie sterrenbeelden eindigt deze week bijzonder romantisch

Maar nu is de grote vraag: zit jouw sterrenbeeld daar ook bij?

Vissen

Je hebt het misschien al wel gemerkt, maar deze week staat voor jou in het teken van heel veel geluk. Wat je ook op je bordje krijgt, het komt allemaal goed. Problemen lossen zich vanzelf op, je weet binnen no time je to-dolijstje af te strepen en als klap op de vuurpijl ervaar je ook nog eens heel veel liefde deze week. De komende dagen staan voor jou in het teken van romantische dates, tederheid en passie. Wat wil je nog meer?

Stier

Voor de Stier verloopt de week tot nu toe niet zo heel spannend, maar daar komt verandering in. Venus gaat jouw liefdesleven vanaf nu helemaal op zijn kop zetten. Je gaat je romantische kant herontdekken en samen met je partner (of date) beleef je een paar romantische dagen. Ook op het gebied van je seksleven ga je een enorme boost ervaren, dus hou rekening met wat slapeloze nachten.

Maagd

Maagden hebben zich de afgelopen tijd eigenlijk alleen maar met hun werk bezig gehouden, waardoor ze hun liefdesleven een beetje hebben laten verslonzen. Gelukkig komt daar nu verandering in. Als je al een partner hebt, dan zal je merken dat je opnieuw vlinders in je buik krijgt en elkaar weer helemaal gaat vinden. Ben je single? Dan is dit hét teken voor jou om er lekker op uit te gaan: ga ergens een drankje doen, ga naar een feestje of een festival en je zal merken dat je meerdere leuke personen tegen het lijf loopt.

