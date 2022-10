Voor deze drie sterrenbeelden wordt oktober fántastisch

Deze nieuwe maand heeft heel wat verrassingen in petto. Van geluk in de liefde tot promoties op het werk: ontdek snel voor wie oktober een gouden herfstmaand is.

Oktober wordt geweldig voor...

Ram

21 maart tot en met 20 april

Ram wordt in oktober rijkelijk beloond. Dit sterrenbeeld komt de komende vier weken als winnaar naar voren in zowel de liefde als op het werk. Het dagelijkse leven wordt ineens een stuk kleurrijker omdat je durft open te staan voor nieuwe uitdagingen. Dit zorgt voor gezonde spanning en energie, waardoor je bruist van nieuwe ideeën. Niets kan jouw goede humeur nog verstoren. Wat een heerlijk vooruitzicht. Geniet ervan, lieve Ram.

Maagd

23 augustus tot en met 22 september

De hardwerkende Ram krijgt de komende weken eindelijk haar beloning. Iedereen is enthousiast over jouw werk, oftewel: je krijgt eindelijk veren in je reet. Dat heb je wel verdiend. Nu je eenmaal tot rust kunt komen, heb sta je weer open voor de liefde. In oktober zal jouw hart een sprongetje van geluk maken, beloofd!

Weegschaal

23 september tot en met 22 oktober

Weegschaal schittert van charme in oktober. Je weet iedereens hart te veroveren met betoverende complimenten. Door lief te zijn voor anderen, zijn anderen ook lief voor jou. Dit opent deuren. Ook al gaat het niet zo goed met de beleggingen, jouw financiën schieten toch omhoog. En ook qua carrière begin je deze maand aan een nieuw avontuur. Zet ‘m op!

