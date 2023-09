Voor déze sterrenbeelden brengt de herfst de liefde

Schorpioen

Schorpioenen merken halverwege november een flinke omslag: ineens zijn er gevoelens die ze al lang niet ervoeren. Er komt ineens wel heel veel passie en vuur in hun liefdesleven en dat zorgt voor behoorlijk wat spannende momenten. Er vinden veel leuke dates plaats en de herfst zorgt voor een heerlijke warme sfeer, die nog eens extra kriebels in de buik veroorzaakt. Geniet hiervan en laat het allemaal lekker op je afkomen.

Weegschaal

Alle Weegschaal-singles opgelet: de herfst heeft heel wat amoureuze verrassingen voor je in petto. Vooral eind oktober ervaar jij veel liefdesgeluk: ineens komt er iemand op je pad die wel heel leuk is en dat gebeurt op een volkomen onverwacht moment. Zorg dus dat je extra leuk eruitziet als je naar de supermarkt gaat of even snel een wandeling maakt, want wie weet ontmoet je wel je prins op het witte paard.

Stier

Ook Stieren kunnen hun geluk niet op deze herfst, maar dan moeten ze wel eerst uit hun comfortzone durven te stappen. Zeg dus ‘ja’ tegen die uitnodiging, waar je normaal gesproken ‘nee’ tegen zou zeggen, en boek die vakantie waar je al heel lang over twijfelt. Je zal merken dat als je in het diepe springt er heel wat mooie dingen op je pad komen. Op het gebied van de liefde krijg je de ene na de andere kans aangeboden, dus maak er optimaal gebruik van. Stieren met een relatie merken dat ze ineens weer helemaal kriebels in hun buik krijgen van hun partner en ervaren een golf van passie.

Ram

Rammen hebben heel wat opgekropte energie die ze éindelijk de vrije loop kunnen laten gaan. En laat dit nou in de herfst een goed moment zijn. Single-rammen ontmoeten iemand met wie ze een intens gelukkige tijd gaan beleven, maar enige voorzichtigheid is geboden: doe het rustig aan en geef de liefde de tijd om zich te ontvouwen.

In zo’n periode vol passie kan het geen kwaad om wat extra tips te krijgen om je seksleven een boost te krijgen:

Bron: Freundin