Voor déze sterrenbeelden wordt december een topmaand

En? Staat jouw sterrenbeeld ertussen?

Sterrenbeelden en december

December is een maand vol gezelligheid. Toch kunnen veel mensen nú al gestrest raken van de feestdagen en alles wat daarbij komt kijken. Gelukkig kunnen in elk geval twee sterrenbeelden volledige steun van de sterren verwachten. In december loopt alles op rolletjes voor:

Maagd

De Maagd zou het meeste uit de komende vier weken moeten halen. Ze wordt omringd door een positieve uitstraling en slaagt erin om al hun taken op het werk op tijd af te ronden zoals gepland. Niets staat een ontspannende vakantie in de weg. Bovendien wordt ze de hele maand op haar wenken bediend. Geniet ervan, want voor je het weet is 2022 alweer voorbij.

Boogschutter

Aan het einde van het jaar bloeit de Boogschutter helemaal op. Het verlangen naar avontuur prikkelt. Gelukkig werpt het harde werk van het sterrenbeeld eindelijk zijn vruchten af. Misschien kom je zelfs wel een toffe nieuwe baan tegen. Dit alles bij elkaar zorgt voor veel passie, ook in de slaapkamer. Je durft het zelfs aan om nieuwe experimenten in bed uit te proberen. Oelalaaa...

Bron: Freundin.de