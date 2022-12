Voor deze sterrenbeelden wordt het staartje van 2022 levensveranderend

De liefde, je carrière en langgekoesterde dromen kunnen in de laatste week van het jaar met een onverwachtse wending te maken krijgen.

Boogschutter

Voor Boogschutters komen er spannende tijden aan. Met name voor degenen die al lange tijd single zijn en zijn vastgeroest in hun vrijgezelle bestaan. Tussen de feestdagen door kan het namelijk zomaar zijn dat de Boogschutter de liefde van haar leven tegen het lijf loopt. En zoals dat gaat met dit soort liefdes vloeien er vaak lange, intense relaties uit voort. Het zal misschien even wennen zijn, maar ook absoluut de moeite waard.

Leeuw

Het einde van jouw jaar staat al weken in het teken van een grote verandering. Op werkgebied krijg je een kans waar je al een tijdje op aast. Lang hoef je daar dus niet over na te denken. Ook in de privésfeer neemt je leven een fijne wending. In je relatie zet je de volgende stap. Het maakt je kwetsbaar en, voor je gevoel, afhankelijk. Toch moet je proberen om vooral van deze volgende fase te genieten. Hij is niet voor iedereen weggelegd!

Schorpioen

Je droomt al jaren van een lange, verre reis. Het uiteinde van 2022 is het moment waarop je plannen gestalte beginnen te krijgen. Volgend jaar waag je eindelijk de sprong in het diepe om de reis die je tijden terug hebt gepland, te realiseren. Wat je nu nog niet weet, maar wat waarschijnlijk wel gaat gebeuren, is dat je uit de hand gelopen vakantie het begin van een nieuw leven betekent.

Bron: Freundin