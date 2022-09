Waarom 23 september een keerpunt is voor déze 4 sterrenbeelden

Deze dag is een bijzonder keerpunt voor vier sterrenbeelden.

Equinox

De equinox, ook wel nachtevening genoemd genoemd, luidt het begin van het gouden seizoen in en valt dit jaar op 23 september. Op deze dag begint officieel de herfst. Het is het begin van een tijd waarin velen de behoefte voelen om meer balans in hun leven te brengen. Met name vier sterrenbeelden worden sterk beïnvloed door de equinox.

23 september: een belangrijke dag voor deze sterrenbeelden

Ram

Tijdens deze equinox moet het sterrenbeeld Ram zich meer op zichzelf concentreren. Stop daarom met het zoeken naar waardering bij anderen. Het is belangrijk om naar jezelf te leren luisteren, zodat je niet afhankelijk bent van de mening van anderen. Er zullen verschillende positieve veranderingen in je leven plaatsvinden, want het vuurtje dat in jou brandt mag niet worden verspild.

Kreeft

Als een emotioneel gedreven sterrenbeeld voelt de Kreeft de seizoensverandering meer dan ander sterrenbeelden. Je gaat inzien dat je niet alleen je eigen lasten draagt, maar ook die van anderen. Je bent altijd enorm behulpzaam, maar op een gegeven moment belast je hier ook jezelf mee. Je gaat eraan onderdoor. Profiteer van deze equinox en focus je op je eigen (geestelijke) gezondheid. Doe daarom een stapje terug.

Leeuw

Er heerst een gespannen gevoel bij de Leeuw. Je bent een egocentrisch sterrenbeeld en zet altijd je eigen gevoelens en behoeften op de eerste plaats. Hierdoor neig je in de problemen te komen. Het is voor jou belangrijk om meer om je heen te kijken. Sta open voor diepgaande gesprekken en vraag naar de gevoelens van anderen.

Weegschaal

Je hebt een paar geweldige weken voor de boek. De equinox laat de Weegschaal op een geweldige manier zien hoe jij je verlangens en doelen kunt behalen. Als iemand het kan, ben jij het. Het heeft geen zin om je te concentreren op wat andere mensen denken. Het gaat erom dat jij doet waar je je goed bij voelt.

