Van 23 tot en met 29 november 2020

Boogschutter 22-11 t/m 20-12

Sport en spel zijn de uitlaatkleppen voor de Boogschutter. Het gaat nu niet om winnen, maar om sámen lekker bezig zijn. Jouw kalme uitstraling maakt je tot een prima scheidsrechter. Aparte woonvormen trekken enorm: een tiny house, omgebouwde kerk of woongroep misschien?

Steenbok 21-12 t/m 19-1

De Steenbok toont de hoorns en is meer dan anders geneigd om risico’s te nemen. Stille ideeën of plannen mogen nu worden gezien. Komt er kritiek? Je weet je op een nette manier te verdedigen. Achter gesloten deuren klinkt misschien wel een strijdkreet of vreugdebrul.

Leeuw 23-7 t/m 22-8

Een tikje tegendraads, Leeuw? Aan andermans verwachtingen voldoen staat nu niet op het prioriteitenlijstje. Navelstaren wél. Het is een prima tijd om dingen die niet bij je passen te veranderen of te staken. Een oude droom komt naar boven, kan deze nu nog uitkomen?

Stier 21-4 t/m 20-5

Op de tenen getrapt? De Stier trekt zich niet terug, maar speurt naar dat sprankje waarheid in wat er is gezegd of gedaan. Pik ook uit deze pap de krenten en zet ze slim in. Zelfvertrouwen groeit als je niet alles aan jouw partner overlaat. Breng lichaam én geest in beweging.

Maagd 23-8 t/m 22-9

Met de wind in de rug gaat alles beter! Heb je net een nieuwe baan, dan werk je je in razend tempo omhoog. De Maagd valt op en kantoorromances zijn niet uitgesloten. Voor singles ligt daar geluk in besloten. Is er al een geliefde, laat dan het geweten spreken.

