Er staat weer een gloednieuwe (toekomstige) weekhoroscoop voor je klaar. Deze week ontvangt de Kreeft vleierij van een persoon met macht en voor de Maagd is fysieke nabijheid nu essentieel.

Horoscoop: 10 tot en met 16 mei 2021

Stier 21-4 t/m 20-5

Wat blijkt? Dromen zijn soms géén bedrog. Je probeert idealen om te zetten in daden. Dat gaat misschien niet over rozen – er is wat tegenwerking en er worden ‘lastige’ vragen gesteld – maar blijf vooral kalm doorwerken.

Tweelingen 21-05 t/m 21-6

De Tweelingen komt tot het inzicht dat waar er twee vechten, twee schuld hebben. Excuses aanbieden is mooi, de nieuwe maan voorkomt herhaling. Een partner of beste vriend(in) is een grote steun bij lastige carrièrekeuzes. Vooral als je gezamenlijke doelen hebt, staat deze relatie als een huis.