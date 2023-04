Weekhoroscoop 27 april tot en met 3 mei: Plannen maken is prima, Leeuw, maar giet ze niet in beton

Er staat weer een gloednieuwe weekhoroscoop voor je klaar. Wat hebben de sterren deze week van 27 april tot en met 3 mei voor je in petto?

Weekhoroscoop: 27 april tot en met 3 mei

Stier 21-4 t/m 20-5

De grens tussen dromen najagen, maar ook rekening houden met je partner lukt nu even niet. Lukt het wel om met een grote glimlach diplomatiek te zijn? Gun jezelf tijd om plannen beter uit te werken, dan ontstaat ook ruimte voor de ander.

Tweelingen 21-5 t/m 21-6

Een ontmoeting kan veel indruk maken. Is het iets wat werd gezegd of gedaan? Of de uitstraling? Breng het onder woorden, dan merk je dat bewondering voor anderen je eigen kwaliteiten benadrukt. Je mag vaker initiatief nemen.

Kreeft 22-6 t/m 22-7

Zoek antwoorden op die ene vraag. Een aha-ervaring ligt binnen bereik, maar stop met twijfelen aan jezelf. Druk op iemand zetten heeft een boemerang-effect. Waar moet je strikter zijn voor jezelf? Blijf in contact, ook als iemand je irriteert.

Leeuw 23-7 t/m 22-8

Woordspelingen, rake opmerkingen, slimme weetjes. De Leeuw overdondert mensen er graag mee. Doseer ze wijzer, dan maak je meer indruk. Plannen maken is prima, maar giet ze niet in beton. Onverwachte ontmoetingen brengen meer dan gedacht.

Maagd 23-8 t/m 22-9

Breken met een slechte gewoonte of met iemand die je stemming drukt: niet fijn, maar het brengt je dichter bij jezelf. Omring je met inspirerende mensen en neem tijd om te genieten. Je bent zelf verantwoordelijk voor je gevoelens en zaken.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

De Weegschaal zaagt, timmert, boetseert en schildert: aan relaties. Je wil samenzijn mooier maken, ervoor zorgen dat het (wel) werkt. Kwaliteiten worden nu erkend. Geef jezelf complimenten, dus óók de gewiekste boekhouder in je.

Schorpioen 23-10 t/m 21-11

Klamp je in de achtbaan van het leven niet angstig vast aan die veiligheidsgordel of dat stoeltje, maar gooi je handen in de lucht en gil! Ontspanning volgt, zodat je nu echt kunt uitzoeken hoe en met wie het knus en veilig voelt.

Boogschutter 22-11 t/m 20-12

Tijd om de relationele kussens op te schudden! Laat alle kan-niets en mag-niets los en geef die gekke kant de ruimte. Als single wint de Boogschutter goud tijdens het daten, vooral in een creatieve setting. Live afspreken is niet eng, maar spannend.

Steenbok 21-12 t/m 19-1

Je wil geen tijd verspillen, maar zet jezelf niet onder druk met to-dolijstjes en perfectionisme. Waarschijnlijk vind je anderen veel te traag, irritant! Onthoud: het zit allemaal in je hoofd. Er gebeurt genoeg, mits je af en toe even stilstaat.

Waterman 20-1 t/m 18-2

Die schilderkwast in die pot water, die gitaar daar in de hoek. Ze komen samen met je passie weer tot leven als je ze oppakt. De Waterman kan nu heel hard en geconcentreerd werken, als het maar aan iets is waarin ze gelooft.

Vissen 19-2 t/m 20-3

De mensen in je directe omgeving hebben nu veel invloed op je gedachten en gevoelens. Kies ze dus wijs. Grenzen stellen kan moeilijk zijn, maar onthoud: je doet het voor je eigen rust. Vlagen van inzicht geven de Vissen een mooi uitzicht.

Ram 21-3 t/m 20-4

Uitdagingen op het werk kunnen een ongemakkelijk gevoel geven. Gebrek aan zelfvertrouwen? Jij? Maskeer het niet, maar toon onzekerheden vaker. Dat valt ook thuis goed. Wil de Ram de leiding over het klusteam, of liever in de keuken?