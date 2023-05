Weekhoroscoop 4 t/m 10 mei: Maagd, doe minder je best

Er staat weer een gloednieuwe weekhoroscoop voor je klaar. Wat hebben de sterren deze week 4 tot en met 10 mei 2023 voor je in petto?

Weekhoroscoop: van 4 tot en met 10 mei 2023

Stier 21-4 t/m 20-5

Hoe breed die glimlach wordt, hangt af van je bereidheid om klusjes uit handen te geven. Heb vertrouwen in de ander. In de liefde wil de Stier beter afstemmen. Ga in gesprek, ook als je schroom voelt. Alleen door erover te vertellen krijg je begrip.

Tweelingen 21-5 t/m 21-6

Buiten je comfortzone valt veel te beleven. Andermans succes maakt bijsturen en aanscherpen gemakkelijk. Humor zal je redden uit een vervelende situatie. Tenminste, als de Tweelingen daarna komt met een serieuze oplossing. Die fout maak je geen tweede keer.

Kreeft 22-6 t/m 22-7

Het is deze periode best moeilijk om op de kleintjes – en op de lijn – te letten, want je gaat voor mooi en veel. Je geniet van je eigen lijf en dat van je partner. Bovendien heeft de Kreeft nu het nodige lef om die grote stap te zetten.

Leeuw 23-7 t/m 22-8

Een reisje verzet je zinnen. Terrassen lonken, gesprekken zijn inspirerend. De Leeuw ontdekt iets over zichzelf of de partner waardoor alles in een ander licht komt te staan. Durf je ernaar te gaan leven? Steek energie in alles wat nieuw is.

Maagd 23-8 t/m 22-9

Doe minder je best. Zie relaties als een woning: er moet altijd wel iets aan gebeuren. Geef oprechte aandacht zonder de ander te willen veranderen. Wachttijd voor de kassa of het verkeerslicht is van nut om tot rust te komen. Adem naar je onderbuik en ontspan.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

De Weegschaal maakt nu haar punt zonder vijanden te maken. Voeg voor je partner wat flirterige noten toe. Naar menselijke tekortkomingen kijk je nu met humor. Je weet andermans knoppen op de goede manier in te drukken. Geef dat begrip ook aan jezelf.

Schorpioen 23-10 t/m 21-11

Van lompe medemensen tot agressie in het verkeer, pas op je eigen houding en woorden. Ze kunnen nu slecht je mond uitrollen. Zuiver de lucht met sportieve strijd. Zeg ‘ja’ tegen dat potje pubquiz of doe wie het eerst thuis is op de fiets.

Boogschutter 22-11 t/m 20-12

De volle maan kan de Boogschutter onzeker maken over gemaakte keuzes. Emotionele ervaringen brengen het besef: niet alles valt te beïnvloeden met ratio. Lanterfanten brengt duidelijkheid. Zet eigen interesses niet aan de kant voor samenzijn met een geliefde.

Steenbok21-12 t/m 19-1

Zonnepanelen plaatsen, de boel isoleren, minder lang douchen… Het huiselijk bestaan en besparingen houden je van de straat. Is de Steenbok hier te star in, dan fluit de omgeving haar terug. Kom vaker achter die computer vandaan en ga voor echte avonturen.

Waterman 20-1 t/m 18-2

In ‘samendoen’ ben je goed. Hoe zit het met je individuele to-do-lijst? De Waterman mag nu solo schitteren. Goed genoeg is het nieuwe perfect. In relaties verwoord je je gevoelens vaker. Schrik niet als je jezelf herkent in de ander.

Vissen 19-2 t/m 20-3

De Vissen wil niet arrogant zijn, maar ook niet onderdoen. Wrijving brengt nu interessante momenten met geliefden. Welke verschillen van mening kun je accepteren en waar zeg je stop? Ken jezelf, dan ben je ook mild(er) voor de ander.

Ram 21-3 t/m 20-4

Behoefte om de batterij op te laden zorgt ervoor dat de Ram graag thuis is. Nodig vrienden uit voor dat etentje en een potje Scrabble. Een ontspannen gesprek kan leiden tot een nieuw inzicht of goed idee. Komt nesteldrang op? Zet het liever nog even op ijs.