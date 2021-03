Horoscoop: “Boogschutters met partner zijn deze week mild gestemd”

Er staat weer een gloednieuwe (komende) weekhoroscoop voor je klaar. Deze week heeft de single Schorpioen baat bij een spontaan gesprek in de supermarkt. De Kreeft heeft behoefte aan reflectie.

Naast je wekelijkse horoscoop, vind je op Libelle Premium ook iedere week een numerologische voorspelling. In deze voorspelling geeft je geboortegetal inzicht in je persoonlijkheid. Ook wordt er dagelijks een tarotkaart getrokken.

Van 5 tot en met 11 april 2021

De Ram krijgt de gelegenheid om een botte reactie goed te maken. Je beseft dat je ook die arm om je heen krijgt door zácht te zijn. Kom niet te snel met plannen die nog niet zijn uitgewerkt om complimenten te vergaren. Peil eerst de stemming.

Steek tijd in iemand die je al langer kent en stel andere vragen. Daardoor zal de Stier iets verrassends leren over deze persoon én over zichzelf. Ideeën van mensen met andere levensstijlen kunnen het leven van de Stier positief op z’n kop zetten.

Tweelingen (21-5 t/m 21-6)

Is de basis van je relatie wel goed? Ervaar je groei en steun? Heeft de Tweelingen in het verleden te veel ja geknikt, dan vertaalt zich dat nu in onvrede. Luisteren naar een buitenstaander kan heel verhelderend zijn. Overleg is zo belangrijk!

Kreeft (22-6 t/m 22-7)

Ga bij ogenschijnlijk oppervlakkige gesprekjes na wat de onderliggende zorg of vraag van de ander is. Misschien vermoeiend, maar ook bevredigend. Zelf heeft de Kreeft ook behoefte aan reflectie. Doe dat met iemand die je iets beter kent.

Leeuw (23-7 t/m 22-8)

De Leeuw stelt orde op zaken en kan daarbij flinke knopen doorhakken. Vertel dierbaren jouw beweegredenen, anders kan er onbegrip ontstaan. Idealen en de realiteit komen deze dagen heel dicht bij elkaar. Dromen kunnen zomaar waarheid worden!

Maagd (23-8 t/m 22-9)

De Maagd is gevoelig voor iedereen die autoriteit uitstraalt. Blijf informatie scherp toetsen aan je eigen normen en waarden. Een jeugdherinnering kan bovenkomen. Heeft het te maken met iets dat pas gebeurde? Probeer er een levensles in te ontdekken.

Weegschaal (23-9 t/m 22-10)

Moet de Weegschaal consequenties van eerdere daden onder ogen zien? De weeksfeer maakt dat de Weegschaal naar binnen kijkt. Bang dat mensen je niet mogen? Verberg jezelf niet achter een masker. De ware Weegschaal is juist aantrekkelijk!

Schorpioen (23-10 t/m 21-11)

Is je partner ook je beste vriend(in)? Deze dagen is jullie bijzondere band goed voelbaar, dat kan de Schorpioen over een emotionele hobbel heen helpen. Vraag ook naar andermans leven. Single? Begin een praatje in de supermarkt.

Boogschutter (22-11 t/m 20-12)

Boogschutters met partner zijn mild gestemd momenteel. Plagerige gesprekjes lokken dikke knuffels uit. Boogschutters zonder partner kunnen er nu gemakkelijker eentje vinden. Laat je van een gekke kant zien, dat trekt gelijkgestemden aan.

Steenbok (21-12 t/m 19-1)

De Steenbok ontdekt dat vele handen licht werk maken en dat de tijd vliegt als je samen lol hebt. Binnenpretjes werken lang door als de Steenbok iemand in de omgeving verrast zónder te worden betrapt: bloemetje op de stoep, kaartje in de bus!

Waterman (20-1 t/m 18-2)

De Waterman raakt in gesprek met een onbekende. Ook ontdekt ze een mindere kant van zichzelf: jaloers, gemeen, onredelijk? Neem deze kant onder de loep, dat maakt ’m kleiner. Je hebt steun aan iemand die luistert zonder oordeel.

Vissen (19-2 t/m 20-3)

De Vissen geeft iets met een grote strik erom: tastbaar of in de vorm van complimenten. Je originaliteit maakt je populair. Ga bij nieuwe mensen niet af op uiterlijkheden. Single Vissen veroorzaken pretlichtjes in de ogen van potentiële partners.

Voorspellingen door astroloog Viola Robbemondt.