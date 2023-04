Weekhoroscoop: Kreeft, je kunt er niet meer omheen: geheimen komen uit

Er staat weer een gloednieuwe weekhoroscoop voor je klaar. Wat hebben de sterren deze week van 6 tot en met 12 april 2023 voor je in petto?

Weekhoroscoop: 6 tot en met 12 april 2023

Ram 21-3 t/m 20-4

Wees voorzichtig met je lijf, een blessure zit in een klein hoekje. Het verleden laten rusten is belangrijk om vooruit te komen in samenwerking. Vergeef en vergeet. Glimlach om fouten en je mag die ander er best mee plagen.

Stier 21-4 t/m 20-5

Zowel online als offline bereik je meer mensen. Kies wijs in wie je energie steekt, dan voelen vrienden als familie. In het weekend droom je heerlijk weg. Letterlijk, of figuurlijk als jullie een gezamenlijke wens in vervulling laten gaan.

Tweelingen 21-5 t/m 21-6

Verveling is geen optie voor de Tweelingen. Mensen uit andere culturen komen op je pad. Wat valt er van hen te leren? Deel wat je hebt, al is het ‘slechts’ een aardig woord of een lieve gedachte. Op het werk bouw je mee aan iets groters.

Kreeft 22-6 t/m 22-7

Kreeft, je kunt er niet meer omheen: geheimen komen uit. Laat zien wie je bent. Alles wat jouw groei belemmerde, valt weg. Wat een opluchting! Grote beslissingen vragen nog wel bedenktijd. Volg je gevoel, maar laat het verstand ook spreken.

Leeuw 23-7 t/m 22-8

Onzichtbare ‘lijntjes’ vallen op. Iemand aan wie je denkt, appt of belt. Het is lastig om woorden te geven aan je gevoelens. Iemand begrijpt je zonder te praten. Wees nu voorzichtig met beloftes, want grote kans dat je ze vergeet. Check werk driedubbel op fouten.

Maagd 23-8 t/m 22-9

Romantiek boeit de Maagd niet zo, ware liefde wel! Je kijkt misschien terug op het verleden. Heeft het leven je geopend of gesloten? Vertrouw jezelf en je keuzes. Gebruik vaker apps om je te herinneren aan gezonde gewoontes. Let erop dat je meer beweegt.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

De volle maan in het eigen teken vraagt: op welke gebieden cijfer je jezelf weg? Stel vaker grenzen, ook al vindt niet iedereen dat leuk. Haal bij gemor je schouders op. Doe iets met je handen, dat verruimt de geest. Gedachten krijgen ruimte en richting.

Schorpioen 23-10 t/m 21-11

Tikkeltje opstandig? Geef het maar toe, je geniet van discussies. Blijf de ander ruimte geven om dingen anders te zien. Je bent gefascineerd door iemand die grote invloed heeft op je denken. Samen filosoferen jullie tot diep in de nacht.

Boogschutter 22-11 t/m 20-12

Hoe breng je structuur aan in het gezin? Bij welke mensen voel je je thuis? Je wortels zijn aan het groeien. Afkomst kan helpen om gevoelens te verklaren. Een ouder familielid geeft goede raad. Houd gesprekken licht, dan leer je spelenderwijs.

Steenbok 21-12 t/m 19-1

De Steenbok kan mensen nu op een leuke manier samenbrengen. Misschien speel je voor Cupido? Haal je banden aan met mensen uit je verleden? Of geef je een feest waarover iedereen nog lang napraat? Het is niet nodig om het middelpunt te zijn, geniet in stilte.

Waterman 20-1 t/m 18-2

De Waterman vindt zichzelf opnieuw uit, mits ze blijft graven: wat zit er nog meer in mij? Hoe kan ik die talenten inzetten? Laat het niet bij dromen, maak ze tastbaar. Een aards type – Maagd, Stier, Steenbok – maakt ideeën concreet.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Binnen een organisatie, club of partij leef je op. Singles zijn nu geneigd te vallen voor iemand met status. Ontwikkel liever je eigen deskundigheid en luister vaker dan dat je praat. Charisma is een onzichtbare energie met zichtbaar effect.