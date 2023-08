Weekhoroscoop: Kreeft, soms moet je vertragen om te versnellen

Weekhoroscoop: van 24 tot en met 30 augustus 2023

Maagd 23-8 t/m 22-9

Laat passief agressief gedrag achter je en wees assertief in het tonen van je boosheid. Neem het jezelf niet kwalijk, het lucht op! Geniet vaker van spontane acties en uitnodigingen. Thuis wil de Maagd een sparringpartner. Tegenstand maakt creatief.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Het brein wil prikkeling. De Weegschaal doet er goed aan zich te laven aan musea, reizen en intellectueel gezelschap. Bedelf je partner niet onder vragen om aandacht en bevestiging, ga liever solo op avontuur. Je houdt er mooie contacten aan over.

Schorpioen 23-10 t/m 21-11

Liefde voor vrienden, geliefde of familie hangt als een aangename nazomerbui boven je hoofd. Geef iemand bijzondere aandacht. Uiterlijke schoonheid maakt indruk en inspireert om ook in de make-up en kledingkast te duiken. Je vindt iets dat (jeugd)sentiment oproept.

Boogschutter 22-11 t/m 20-12

Jouw tikkeltje ‘anders’ is de scheut neut in iemands drankje. De Boogschutter heeft lak aan hoe het hoort en verrast nu zelfs haar partner. Stil je behoefte aan aandacht door te exposeren of op te treden. De wereld is je speelplaats.

Steenbok 21-12 t/m 19-1

Een stap vooruit, twee terug. De Steenbok ervaart chaos en reageert humeurig. Laat verlangen naar controle varen en neem vrij. Oók als dat ‘niet kan’. Het motto voor de komende week: tien procent van het leven overkomt je, negentig procent gaat over hoe je erop reageert.

Waterman 20-1 t/m 18-2

Gesprekken met motiverende vrienden maken de Waterman enthousiast en overmoedig. Stel actie uit en geef jezelf de ruimte voor reflectie. Ruzie tussen naasten sus je met onderhandelingen. Ga wel eerst na of ze daarop zitten te wachten.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Houd de voeten op de vloer, want verliefdheid trekt. Diners bij kaarslicht, intieme strandwandelingen: jij wordt aanbeden. Je beseft nu goed dat niets echt dringend is, ook die trouwring niet.

Ram 21-3 t/m 20-4

De doe-modus kan heldere gedachten blokkeren. Laat tegenslag je niet ontmoedigen, neem meer bedenktijd en richt de blik naar binnen. Je krijgt feedback op een vervelende gebeurtenis. Zelfhulpboeken en -cursussen geven een verrassende kijk op jezelf.

Stier 21-4 t/m 20-5

Spijt van een beslissing? Een ontmoeting maakt duidelijk dat de Stier tóch op de juiste weg zit. Je verbonden voelen met alles geeft de week een fijne twist. Geniet van de natuur, en ongegeneerd van je eigen lichaam én dat van je partner.

Tweelingen 21-5 t/m 21-6

Wat het ook is, slaap er een nachtje over. Impulsief en instinctief gedrag is een no go. Let speciaal op je eten. Je partner voelt zich serieus genomen, mits je geen ultimatum stelt. Fysiek werk – muur schilderen, sportwedstrijd, tuin opknappen – gaat nu makkelijk.

Kreeft 22-6 t/m 22-7

Vertragen is soms de beste manier om te versnellen. To-dolijstjes worden snel korter als je je strak aan routines houdt. En af en toe niets doet! De Kreeft is vatbaar voor kritiek. Wees gerust: anderen projecteren alleen hun eigen beelden op je. Of het waar is, bepaal je zelf.

Leeuw 23-7 t/m 22-8

Rijkdom wordt groter als je het deelt. De Leeuw heeft veel te geven en wil de liefde vieren. Je beseft dat je diepe gevoelens koestert voor iemand in je omgeving. Laat angst voor afhankelijkheid geen spelbreker zijn. Vrijheid zit in het hoofd.