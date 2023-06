Weekhoroscoop: Kreeft, zoek antwoorden niet in eten, vraag knuffels

Er staat weer een gloednieuwe weekhoroscoop voor je klaar. Wat hebben de sterren deze week van 15 tot en met 21 juni 2023 voor je in petto?

Weekhoroscoop: 15 tot en met 21 juni 2023

Tweelingen 21-5 t/m 21-6

Overleg met collega’s, compagnons of bazen, onderhandelen met concurrenten, het gaat je nu goed af. Ook thuis krijgt de Tweelingen creatieve ideeën voor beter, efficiënter, goedkoper, groener. Je slimme tips werken aanstekelijk.

Kreeft 22-6 t/m 22-7

Het hart van de Kreeft staat open voor iedereen die helpende handen of een gezellig praatje kan gebruiken. Let erop dat je zelf ook aan je trekken komt. Vraag je partner of een naaste om een praatsessie. Zoek antwoorden niet in eten, vraag knuffels.

Leeuw 23-7 t/m 22-8

Met origineel commentaar en leuke bezigheden trekt de Leeuw als vanzelf de aandacht van anderen. Het siert je als je dat stokje ook doorgeeft. Schuif die ander naar voren voor dat podiumplekje plus applaus.

Maagd 23-8 t/m 22-9

Samenwerken kan lastig zijn, je praat snel langs elkaar heen. Is het mogelijk om op een andere plek te werken, doe dat dan. Ook thuis wordt de zelfstandige Maagd gewaardeerd. Het hart laten spreken lukt beter als je open bent over je behoeftes.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Relaties staan hoog op het prioriteitenlijstje. De Weegschaal overdenkt hoe ze banden kan aanhalen. Hint: doe het met honing, niet met azijn. Bij het shoppen valt je blik op iets wat al langer naar je knipoogde. Verwen jezelf.

Schorpioen 23-10 t/m 21-11

Jouw kijk op iets komt niet overeen met die van je partner. De Schorpioen vindt het moeilijk de verschillen te accepteren. Waar ben je bang voor? Waren er spanningen om woonruimte of de verkoop van een huis, dan komt er goed nieuws.

Boogschutter 22-11 t/m 20-12

De Boogschutter verlangt naar lange wandelingen en zonsondergangen, om ergens te eindigen waar verhalen worden verteld. Check bar, kerk, toneel of film. De huiselijke setting trekt ook. Wees niet alleen gul met woorden, ook met knuffels.

Steenbok 21-12 t/m 19-1

Je staat vooraan bij het geven van advies. Check wel eerst even of de ander ervoor openstaat. In de liefde neemt de Steenbok de ander graag op de hoorns. Laat het bij plaagstootjes, alleen gevoelige verleiding werkt betoverend.

Waterman 20-1 t/m 18-2

Voor jezelf dingen op een rijtje zetten heeft het effect van ramen lappen. Met een heldere blik zie je kleine dingen niet over het hoofd. En dan dat uitzicht op alle mogelijkheden! De Waterman helpt anderen uit de schulp door spontaan gesprekjes te beginnen.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Zet je iemand onder druk omdat je iets graag wil? Of voelt de Vissen zich zelf gemanipuleerd? Het is nu gemakkelijker om verlangens onder woorden te brengen. Vertel gewoon hoe het voor jou voelt. Wederzijds respect zet de deur open naar begrip.

Ram 21-3 t/m 20-4

Heb je het gevoel dat je stagneert omdat regels of mensen niet meewerken? Schud frustraties van je af – doe het onbespied eens letterlijk! Gebruik de vrijgekomen energie als benzine. Uitleg geven helpt, schets plannen met potloden in alle kleuren.

Stier 21-4 t/m 20-5

Ben je zzp’er, werk je thuis of ben je veel alleen? Zoek vaker reuring op en praat met een gelijkgestemde. Een financieel gokje wagen is oké, maar investeer niet zonder er meer van te weten. Check iemands daden, niet zozeer de woorden.