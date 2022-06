Er staat weer een gloednieuwe (toekomstige) weekhoroscoop voor je klaar. Deze week van 20 tot en met 26 juni 2022

Horoscoop: 20 tot en met 26 juni 2022

Tweelingen 21-05 t/m 21-6

Hoe beter je je kunt inleven, hoe inniger de contacten. Met empathie verleidt de Tweelingen mensen in haar omgeving. Ga in de liefde vaker voor de flow. Zonder duwen en trekken voelt het wat losser, maar ook échter. Financiële dromen komen uit.

Kreeft 22-6 t/m 22-7

Er zijn veranderingen op komst. Het is prima om ze toe te laten, Kreeft. Zeker als het om familiezaken gaat. Bied hulp aan, ook als dat druk met zich meebrengt. Mooie kans om te zeggen: “Dit wil ik wel doen, dit niet.”

Leeuw 23-7 t/m 22-8

Herinneringen aan mooie tijden doen ze herleven. Maar de Leeuw kan ook rekenen op nieuwe ervaringen. In de liefde ga je voor een mix van aangenaam en uitdagend. Probeer zo lief te hebben, dat de ander zich ook vrij voelt.

Maagd 23-8 t/m 22-9

Taboes rondom boosheid worden doorbroken. De Maagd ontdekt dat een beetje vuurwerk soms ook oplucht. Wees wel constructief: zeg hoe je het wél wilt. In de liefde kan een kat-en-muisspel gaande zijn. Geniet ervan en houd het luchtig.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

De observaties van de Weegschaal zijn nu messcherp. Mensen komen naar je toe voor advies. Het verlangen naar een lichter leven komt in zicht. Bedenk dat gedachten geen feiten zijn. Gaat het hier toch mis? Blijf positief en leer ervan.

Schorpioen 23-10 t/m 21-11

Dagelijkse dingen die eerst voelden als een last, verlopen nu een stuk makkelijker. De Schorpioen veert steeds beter terug. Laat zien wat je waard bent en vergeef iemand die je iets aandeed. Doe dat vooral voor jezelf en voel wat het betekent.

Boogschutter 22-11 t/m 20-12

Vertrouwen in een geliefde groeit. Jullie begrijpen elkaar. De Boogschutter wacht niet op een goede dag, maar maakt er zelf een. Internet biedt kansen om positieve gedachten te delen. Maak er gebruik van, vooral internationale contacten inspireren.

Steenbok 21-12 t/m 19-1

Gezinsuitbreiding, bij jezelf of in de omgeving, geeft een groot geluksgevoel. Wandelen wordt nog fijner met een kinderwagen of jonge viervoeter. Ga voor teamwerk, Steenbok. En deel de zorgtaken, het loont zeker de moeite.

Waterman 20-1 t/m 18-2

Maak innovatieve ideeën interessant, vraag er een dienst voor terug. De Waterman slaat aan het opruimen: tijd voor een kledingruilfeestje. Thuis ben je klaar om te settelen. Huisje-boompje-beestje met een geliefde geeft vleugels.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Prachtige week om jezelf voor het voetlicht te brengen. Ook privé plukt de Vissen er de vruchten van. Te veel praatjes kunnen de omgeving nu wel vermoeien. Denk vaker: ‘Wat hebben anderen aan deze uitspraak?’ Geen duidelijk antwoord te bedenken? Houd dan je mond.

Ram 21-3 t/m 20-4

Vriendschap bloeit op. De Ram krijgt de bevestiging dat die ander aan haar kant staat. Dat laadt de batterij maximaal op, zodat u kunt ontspannen én actie ondernemen. Nog even een schuurtje schilderen? Prima. Net als dat rondje sauna.

Stier 21-4 t/m 20-5

De Stier krijgt nu veel voor elkaar door de dialoog aan te gaan. Vertel gerust wat je verdrietig, boos en gefrustreerd maakt. Dat geeft ruimte voor ontlading. Vastgeroeste routines komen los. Geniet van die nieuwe flexibiliteit.