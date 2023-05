Weekhoroscoop: Maagd, het woordje ‘ik’ doet het nu beter dan ‘wij’

Weekhoroscoop: 1 tot en met 7 juni 2023

Tweelingen 21-5 t/m 21-6

Verandering is de enige zekerheid die je hebt. Deze week deins je er niet voor terug, je bent je nieuwsgierige zelf. Wat kun je ermee? Lijkt er geen officiële weg richting je dromen, dan vindt de Tweelingen geinige geitenpaadjes.

Kreeft 22-6 t/m 22-7

Socialemediakanalen uit. Geen televisie. De pods op mute. Zal de Kreeft het redden zonder al die verslavende trends? Gebruik de kracht van de volle maan om haastige energie te temperen. Dat gaat het beste tijdens tripjes. Kijk wel uit met het gaspedaal.

Leeuw 23-7 t/m 22-8

Geldzaken hebben je aandacht. Je bent je ervan bewust dat als je doet wat je altijd doet, je ook meer van hetzelfde krijgt. Hoed je voor schimmige cryptodeals, Leeuw. Als iets te goed lijkt om waar te zijn, is het dat meestal ook.

Maagd 23-8 t/m 22-9

Het woordje ‘ik’ doet het nu beter dan ‘wij’. Doe iets wat je al langer van plan was. Middagje shoppen, je laten verwennen in de spa of bij de schoonheidsspecialist. Ook retraites zijn nu zinvol. De Maagd kan haar leven nu radicaal omgooien, mits ze durft.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Hoe vaak zeg je ‘ik ben oké’ als je eigenlijk denkt: nee!? Hoogste tijd om jouw waarheid uit te spreken en je masker af te gooien. De Weegschaal kan bang zijn om de ander te kwetsen of te verliezen. Wat je nu zeker wint, is zelfrespect.

Schorpioen 23-10 t/m 21-11

De wereld is een speeltuin, ga je op de wipwap of wordt het de schommel? Omgang met kinderen en bezoekjes aan Efteling of Walibi zijn prima aan de Schorpioen besteed. Zelfs serieuze zaken handel je het beste af met een lach en een knipoog.

Boogschutter 22-11 t/m 20-12

Hoe ga je om met autoriteit? Succes hangt af van dit antwoord. Verlies je geduld niet met collega’s, ook niet als ze het je lastig maken. Emoties onder controle houden, levert de Boogschutter op de lange termijn punten op. Strooi met welgemeende complimenten.

Steenbok 21-12 t/m 19-1

Iets houdt je tegen die droom te verwezenlijken. Geld, huis, baan? Zet dagelijks een ministap in de juiste richting. En houd dit de hele week vol. De Steenbok maakt nu van alle kleine beetjes iets groots.

Waterman 20-1 t/m 18-2

Je hoeft het niet eens te worden. Lucht dat zinnetje op? Vertel het degene met wie er ruis op de lijn zit. Vooroordelen en onuitgesproken verwachtingen worden geen monsters, mits de Waterman ze (h)erkent. Jezelf zijn en eerlijk zijn gaan nu prima samen.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Draag de kleur groen of aqua deze week. Het helpt bij het smeden van dat bondje tussen verstand en gevoel. De Vissen droomt nu niet, maar is praktisch. Schep orde in je dieet, kledingkast en paperassen en er heerst orde in je hoofd.

Ram 21-3 t/m 20-4

Zit ik wel op het juiste spoor? Zelftwijfel kan genadeloos toeslaan. Vermijd het neerleggen van ‘de fout’ bij anderen. Zoek contact met een dierbare, de Ram heeft opbouwende kritiek nodig. Fysiek kun je nu veel aan. Trainen voor dat marathonnetje? Of twee?

Stier 21-4 t/m 20-5

Je ‘thuis’ voelen heeft meer om het lijf dan een fijn huis hebben. Voelt de Stier zich op z’n gemak op het werk? In de liefde? Sluit vooral vrede met het verleden door je verhaal erover als een ballonnetje te laten wegvliegen.