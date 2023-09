Weekhoroscoop: Maagd, overdenk je idealen en zet ze op papier

Er staat weer een gloednieuwe weekhoroscoop voor je klaar. Wat hebben de sterren deze week voor je in petto?

Weekhoroscoop: van 7 tot en met 13 september 2023

Maagd 23-8 t/m 22-9

Het werk doen waarvan je houdt, er is geen andere optie meer. Overdenk je idealen, zet ze op papier. Bereid je er in kleine stapjes op voor. Liefde voor je vak geeft nieuwe energie. Door erover te praten komt er hulp uit onverwachte hoek.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Die nieuwe hobby of dat levensinzicht maakt je zo enthousiast dat je iedereen wil bekeren. Geef alleen informatie, laat anderen zelf ontdekken. Een behoeftige buurvrouw of collega stelt eisen. Kijk of diegene de klus zelf kan klaren voordat je je tijd opoffert.

Schorpioen 23-10 t/m 21-11

Je raakt nu snel overprikkeld. Wil je je gelijk halen? Vraag je af hoe belangrijk dit voor je is op de lange termijn. De liefde vraagt om toelichting van je wensen en verlangens. Lastig in woorden uit te drukken? Gebruik muziek, de schilderkwast of fotografie.

Boogschutter 22-11 t/m 20-12

Moet je nog sorry tegen iemand zeggen? Sluimeren er onuitgesproken verlangens in je relatie? Dit is de tijd om helderheid te geven. Best kans dat de ander je verrast met een persoonlijke wens. Ja zeggen kan je relatie een boost geven.

Steenbok 21-12 t/m 19-1

Zakelijk loopt het op rolletjes. Zelfs thuis verlopen discussies nu met humor en toegeeflijkheid. Geniet maximaal van het leven door fysiek te worden. Knuffel, vrij, wandel, bezoek de sauna. Je lijf ervaren geeft een gevoel van persoonlijke zonneschijn.

Waterman 20-1 t/m 18-2

Proeven, voelen, ruiken, horen, aanraken: je wil de ander opeten als je favoriete gerecht. Heb je een vaste partner, dan kun je hem of haar nu verbazen. Singles blijven niet lang alleen, je aanwezigheid fleurt alles op. Plan een feestje voor twee.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Thuis zijn geeft je nu veel rust. Om op te laden na een inspannende periode, om toekomstplannen te smeden of om bij te praten met je naasten. Wat is echt belangrijk voor jou en voor de ander? Hartstochten worden nu moeiteloos omgezet in taal.

Ram 21-3 t/m 20-4

Speuren op huizensites en bezoekjes aan woonwinkels leveren nu bankstellen, bedden of strakke behangetjes op. Vergeet de mening van je partner of huisgenoten niet. Samen kiezen levert meer lol op, dus betrek hen erbij.

Stier 21-4 t/m 20-5

Leg wat geld opzij, er komen wat financiële uitdagingen aan. Wees creatief bij het vinden van extra of alternatieve inkomstenbronnen. Het helpt om te praten over wat je nodig hebt. Je vindt die arm om je heen of sterke schouder om op te leunen.

Tweelingen 21-5 t/m 21-6

Stel je naasten meer vragen: hoe, wat, waar, waarom? Dat levert verrassende inzichten op, zowel over de ander als over jezelf. Iets of iemand van vroeger kan komen bovendrijven. Neem gerust het initiatief en pak die oude hobby of vriendschap weer op.

Kreeft 22-6 t/m 22-7

Communicatieve vaardigheden worden fijngeslepen. Zoek mensen op met wie je kunt discussiëren. Jouw woorden kunnen iemand op het juiste spoor zetten. Ontwikkel je andere interesses dan je partner? Maak je er niet druk om, gespreksstof waait op.

Leeuw 23-7 t/m 22-8

Nieuwe mensen zal jij moeiteloos om je pink winden, de charmes spatten van je af. Werk je in de verkoop of moet je jezelf verkopen, dan zet je nu een handtekening onder mooie deals. Binnen je relaties wekt dat zowel irritatie als inspiratie.