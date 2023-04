Weekhoroscoop: Ram, jouw lach is de kers op iemands taart

Er staat weer een gloednieuwe weekhoroscoop voor je klaar. Wat hebben de sterren deze week van 13 tot en met 19 april voor je in petto?

Weekhoroscoop: Van 13 tot en met 19 april 2023

Ram 21-3 t/m 20-4

Sorry zeggen kan moeilijk zijn, toon spijt én dankbaarheid met daden. Dat valt in goede aarde. De Ram onderscheidt nu duidelijk hoofd- en bijzaken. Hint: denk aan personen in plaats van spullen. Jouw lach is de kers op iemands taart.

Stier 21-4 t/m 20-5

Zowel op het werk als in de liefde stel je vragen die lang op antwoorden moeten wachten. Accepteer ook dat het antwoord ‘nee’ kan zijn. Een adempauze in de relatie kan goed werken, je weet pas wat je mist als het er niet meer is.

Tweelingen 21-5 t/m 21-6

Een ander gelukkig maken lukt niet. Verwen jezelf met kleine cadeautjes, lekker eten, een uitje met vrienden, geef jezelf wat je van een ander wil ontvangen. Het onbekende trekt, maar is ook spannend. Laat nieuwsgierigheid winnen.

Kreeft 22-6 t/m 22-7

Fysieke beweging brengt je bovenkamer op dreef. Verrassende ideeën komen tijdens het douchen of wandelen. Wil je iets anders, maar weet je nog niet goed wat? Sla lekker aan het dagdromen.

Leeuw 23-7 t/m 22-8

Vurige energie maakt de Leeuw speels. Plaag je partner met een spelletje. Steek gerust die veer in iemands haar. Je geniet nu onbegrensd van de liefde. Solo en zoekend? Dat praatje bij benzinestation of bakker heeft leuke gevolgen.

Maagd 23-8 t/m 22-9

Een antwoord hier, een oplossing daar. Gun jezelf het advies dat je anderen geeft. Persoonlijke relaties krijgen een boost als je goed voor jezelf zorgt. Er hangt liefde in de lucht. Stay calm, nothing is under control is nu een interessante mantra.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Wat ligt er allemaal onder het tapijt? De Weegschaal kan haar emoties nu neutraal bekijken. Ruis op de lijn wordt effectief uitgepraat. Ga er niet voor zitten, stip het aan tijdens een wandeling. Dan vloeien de woorden soepel je mond uit.

Schorpioen 23-10 t/m 21-11

Het zelfvertrouwen van de Schorpioen is besmettelijk. Vertel iemand in je omgeving wat diegene voor je betekent. Antiek, kunst, huisraad: iets wat je nu koopt, brengt nog jarenlang plezier. In de liefde gaat het soepel, je verwacht niet te veel en niet te weinig.

Boogschutter 22-11 t/m 20-12

De Boogschutter loopt over van dromen, verlangens en wensen. Kies de grootste en maak ’m waar. Andermans hulp nodig? Het hoe en waarom breng je nu overtuigend over. Probeer wel rekening te houden met de mening van een dierbare.

Steenbok 21-12 t/m 19-1

Trekt de omgeving aan je mouw? Wees gerust wat vaker onbereikbaar, je hoeft niet overal op in te gaan. Zoek een plek met uitzicht, dan weet je weer wat groot en klein is. Motiverende woorden hebben nu dubbel kracht. Je krijgt wat je geeft.

Waterman 20-1 t/m 18-2

Iemand veranderen lukt niet, verander dus je eigen tactiek en richt je op jezelf. Alle seinen staan op groen voor sport en spel. Combineer het met muziek en de smileys zijn niet alleen virtueel. Iemand geniet stilletjes van je energie.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Wat deed je vorig jaar? En vijf jaar geleden? Het oei-ik-groeigevoel kan de Vissen overvallen. En trots maken! Zelfvertrouwen helpt je met die onverwachte of onbekende situatie om te gaan. Doe wat goed voelt, maar luister ook naar je boerenverstand.