Weekhoroscoop: Ram, wees niet te berekenend in je relatie(s)

Weekhoroscoop: van 20 t/m 26 juli 2023

Leeuw 23-7 t/m 22-8

Obstakels op je route? Navigatiefoutjes worden nu hersteld. Grote kans dat je terugkomt op eerdere beslissingen. Durf iemand teleur te stellen, Leeuw. De weg voor verandering is vrij als je nauwkeurig bepaalt wie of wat belangrijk voor je is.

Maagd 23-8 t/m 22-9

Dat idee dat luierend op je zonnebedje in je opkwam, blijkt levensvatbaar. Je enthousiasme werkt aanstekelijk. Je krijgt nu de kans de ondernemerskar samen te trekken. Waak ervoor iemands moeder te spelen.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Wie nooit liegt, hoeft minder te onthouden. De Weegschaal merkt dat leugentjes om de sfeer fijn te houden niet werken. Slik stekelig commentaar niet weg, haal liever de stekel eruit. Dan blijf je positief en prikt de boodschap niet.

Schorpioen 23-10 t/m 21-11

Wat is de rode draad in de relatie met je partner, Schorpioen? Er is een reden waarom jullie voor elkaar kozen. De onderwerpen waarover jullie struikelen onder de loep nemen levert iets leerzaams op: over jouzelf!

Boogschutter 22-11 t/m 20-12

Vriendschap, vrolijkheid en vakantiesfeer: de Boogschutter loopt over van charme. Relaties houden je bezig en je krijgt inzicht in eerdere liefdesmissers. Je vindt de juiste woorden om de lucht te zuiveren. Excuses maken mag, verwacht het onverwachte.

Steenbok 21-12 t/m 19-1

Wat versta je onder vrijheid? Kunnen doen waar je zin in hebt? Of waar je zin in zíet? Zingeving staat hoog op de prioriteitenlijst van de Steenbok, maar met boekenwijsheid kom je niet ver. Je inzetten voor een oudere of goed doel geeft wél een zonnig gevoel.

Waterman 20-1 t/m 18-2

Sleutels kwijt, afspraak vergeten, bankpas opgegeten door de pinautomaat… Warrigheid kan de Waterman tot waanzin drijven. Maar er komen nu ook gemakkelijk briljante ideeën in je op. Leg ze, vooral als je er anderen bij nodig hebt, een tijdje in de marinade.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Hoe verdrietig je ook bent, onthoud dat ergens ter wereld iemand nu met zijn blote voet op een legoblokje stapt. Hervonden humor haalt de Vissen uit een dip. Herstel de geef-ontvang-balans in je relatie. Geef aandacht, zoek stilte.

Ram 21-3 t/m 20-4

Waardebepalingen houden je bezig. Goed om te weten wat huis en haard waard zijn, maar wees niet te berekenend in je relatie(s). Bezitterig gedrag kan je partner wegjagen. De Ram is toe aan frisse contacten. Dat gesprek met die vreemde opent deuren.

Stier 21-4 t/m 20-5

Of je nu op de fiets, met de auto, per trein of vliegtuig gaat: reizen is nu je motto. De Stier combineert het aangename met het zakelijke, liefst ver weg. Breng tijd door met iemand die echt naar je luistert. Jezelf iets horen uitspreken, haalt de sluier ervan af.

Tweelingen 21-5 t/m 21-6

Hoe realistisch zijn je verwachtingen? De Tweelingen geniet momenteel van gezond verstand. Spijkers hebben koppen en jij slaat bepaald niet op je duim. Je ideaal is dichterbij dan je denkt. Gebruik je netwerk wel wijs, houd persoonlijke info voor je.

Kreeft 22-6 t/m 22-7

Als een meeuw zweef jij boven de branding en ziet kansen samenwerken. Wees eerlijk over je motieven en pruil niet als iemand niet mee wil. Een ander heeft een ‘ja’ in de aanbieding. Laat je verstand niet verknallen wat je gevoel allang weet.