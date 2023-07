Weekhoroscoop: Steenbok, opgaan in de massa is nu geen optie

Horoscoop: 27 juli tot en met 8 augustus 2023

Leeuw 23-7 t/m 22-8

De leeuw geniet intenser dan ooit van alles wat zij ziet, ruikt, hoort, voelt en proeft. Je vindt ook je medemensen deze week extra aantrekkelijk. Relatiestress verdwijnt als je je kritiek mooi verpakt. O ja: vergeet de strik eromheen niet.

Maagd 23-8 t/m 22-9

Lezingen bijwonen, beursbezoek in het buitenland, jezelf onderdompelen in een hobby – je gaat ervan stralen, Maagd. Best kans dat jouw enthousiasme bepaalde gevoelens opwekt bij een collega, buurman of goede vriend. Alles mag, niets moet.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Deze week neemt de Weegschaal haar liefdesrelatie en haar verwachtingen onder de loep. Je lijkt wel een psycholoog, want ineens zie je zowel je eigen als andermans plus- en minpunten kraakhelder. Praten over oud zeer haalt de angel eruit.

Schorpioen 23-10 t/m 21-11

Onverwacht krijgt de Schorpioen een erfenis, bonus of andere financiële meevaller. Besteed deze aan een ervaring voor jezelf. Ineens is die droomreis of gewenste opleiding binnen handbereik. Gebruik technische snufjes als ze je welzijn ten goede komen.

Boogschutter 22-11 t/m 20-12

Dit is een goed moment om je even terug te trekken uit de dagelijkse hectiek. Een wellnessweekend, retraite of fietsvakantie brengt de Boogschutter in balans. Omring je bij sociale verplichtingen met mensen die je inspireren.

Steenbok 21-12 t/m 19-1

Opgaan in de massa is nu geen optie, Steenbok. Je valt graag op. Heb je iets te verkopen, dan scoor je deze week maximaal: zelfvertrouwen én geld. Luisteren naar mensen die totaal anders in het leven staan, kan je horizon verbreden.

Waterman 20-1 t/m 18-2

Veranderingen op het werk zorgen dat je je masker afzet. De Waterman heeft behoefte aan een helder standpunt. Draai er niet langer omheen, kom uit voor wat je wil. Grote kans dat deze ommekeer de weg naar meer geluk vrijmaakt.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Voor Vissen is jaloezie is een vorm van passie. Hoe sneller je dat van jezelf accepteert, hoe beter het is voor je relaties. Het is makkelijker om je emoties onder controle te houden als je ze (h)erkent. Voer dat goede gesprek pas als je tot bedaren bent gekomen.

Ram 21-3 t/m 20-4

Is je relatie wat ingedut? De Ram doet er goed aan om niet alles wat zij nodig heeft in één persoon te zoeken. Sport met de een, praat over werk met de ander, ga eropuit met die bevriende globetrotter. Zo blijf je geïnspireerd.

Stier 21-4 t/m 20-5

Vaak is de Stier afwachtend en behoudend, maar deze week gooi je tot je eigen verbazing gemakkelijk het roer om. Op zakelijk terrein omarm je iets of iemand die je eerder afwees. Neem je dromen serieus, want ze kunnen voorspellend zijn.

Tweelingen 21-5 t/m 21-6

Iets doen waarvan je hart sneller gaat kloppen, maakt veel los. De Tweeling geniet van een creatieve week, mits ze voor zichzelf kiest. En nee, dat is niet egoïstisch, want ook je omgeving geniet ervan als jij helemaal jezelf bent. Je leert van elkaar.

Kreeft 22-6 t/m 22-7

De volle maan laat een Kreeft niet onberoerd. Je ontvangt een duidelijke uitnodiging om schoon schip te maken binnen relaties. Kom ervoor uit als je iemand niet meer wil zien. Confronterend, maar het geeft ruimte voor een betere flow.