Weekhoroscoop: Stier, bedenk een plan B

Er staat weer een gloednieuwe weekhoroscoop voor je klaar. Wat hebben de sterren deze week van 20 tot en met 26 april 2023 voor je in petto?

Weekhoroscoop: 20 tot en met 26 april 2023

Stier 21-4 t/m 20-5

Veranderingen brengen oude plannen in de war. Leid jezelf af en verzin een plan B. Te veel uitleg geven werkt nu averechts, laat liever daden voor je spreken. Single Stieren mogen meer tijd nemen, ware liefde loopt niet weg. Aandacht voor elkaars groei brengt inzicht.

Tweelingen 21-5 t/m 21-6

Dat vleugje egocentrisch staat je goed! Niemand zal er aanstoot aan nemen. Sterker nog, je bent nu heel duidelijk. Check je agenda op vakantiedagen en bouw vrije tijd in. Mensen uit andere culturen trekken. Je kunt iets moois van iemand leren.

Kreeft 22-6 t/m 22-7

Niet alleen wat je zegt, ook wat je níet zegt heeft veel impact. Merk je dat iemand niet tussen jouw regels door leest? Vraag na of de boodschap is overgekomen. Op de werkvloer kunnen dagdromen afleiden. De beste leiders zijn nu de beste volgelingen.

Leeuw 23-7 t/m 22-8

Het is alsof er een blik creativiteit is opengetrokken. Altijd al willen schrijven, muziek maken of fotograferen? De Leeuw maakt nu haar mooiste werk. Kennis doorgeven gaat spelenderwijs. Pas wel op voor de egotrip, jouw manier is niet altijd de beste.

Maagd 23-8 t/m 22-9

Tijdens een intiem gesprek komen rafelrandjes naar voren. Vraag wat je kunt veranderen, maar loop jezelf niet voorbij. Maak financiën bespreekbaar binnen je relatie. Waar wil je zijn over vijf jaar? Zorg voor een eigen appeltje voor de dorst.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Terugdenken aan een overleden dierbare geeft inzicht. Wat heb je goed gedaan in dat contact? Single? Een type dat niet op je lijstje staat vangt aandacht. Wat maakt diegene zo interessant? Trek de stoute schoenen aan en nodig hem of haar uit voor een drankje.

Schorpioen 23-10 t/m 21-11

Klusjes die concentratie vergen gaan lekker. Vergeet alleen niet waar de uitknop zit, anders werk je ’s nachts in bed door. Iemand in je omgeving vraagt een positieve blik. Hallo is een wachtwoord dat altijd werkt. Je merkt dat je wel vrienden kunt zijn.

Boogschutter 22-11 t/m 20-12

Met wat lef weet de Boogschutter alledaagse situaties naar haar hand te zetten. Op het werk ben je bereikbaar voor iedereen, maar bepaal wel duidelijk ‘sluitingstijd’. Privé is het wennen aan die grote verandering. Iets of iemand voelt als voorbestemd.

Steenbok 21-12 t/m 19-1

Als je je iets aantrekt, vraag je dan af of het wel van jou is. Schuldgevoel is als een zak stenen, je kunt ze ook gewoon neerzetten. Zoek geruststelling bij een goede bekende. Je partner kraakt je fysieke code. Laat je opnieuw raken.

Waterman 20-1 t/m 18-2

De Waterman wil graag ergens bij horen. Doe niet te veel concessies, dan verlies je je eigenheid. Op de werkvloer komt jouw visie misschien gek over, geef daarom voor begrip voorbeelden uit de praktijk. De moeilijke weg leidt nu naar de mooiste uitzichten.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Komt dat vervelende onderwerp wéér langs, in je hoofd of in de omgeving? Sta voor je mening, maar graaf je niet in. Breien, haken, borduren of naaien brengt gedachten tot rust en levert creatieve dingen op. Draag kleurige kleding met een lach.

Ram 21-3 t/m 20-4

De Ram denkt al snel dat werken in een team niets voor haar is? Mis. Juist jij kunt anderen bewust maken van kuddegedrag. Verschillende meningen aanhoren maakt je milder. Niet direct reageren maakt open overleg mogelijk. Je partner waardeert je inzet