Weekhoroscoop: Stier, één blik in de spiegel bewijst dat je er beter uitziet dan ooit

Weekhoroscoop: 6 tot en met 12 juli 2023

Kreeft 22-6 t/m 22-7

Deze week ben je een echte sfeermaker. Vooral met vrouwen is het nu fijn theeleuten of wijn nippen. De gesprekken zijn prettig, maar ook zwaardere onderwerpen worden niet geschuwd. Je durft jezelf centraal te stellen en tegen een creatief project zeg je volmondig ‘ja’.

Leeuw 23-7 t/m 22-8

Normaal gesproken ben je van het grote gebaar, maar nu geniet je intens van kleine dingen. Die knuffel, een zonsondergang, dat koude drankje… Je kunt op dit (hernieuwde) geluk vertrouwen. Een toevallige ontmoeting kan later van grote waarde blijken.

Maagd 23-8 t/m 22-9

Tijdens een evenement sta je in de schijnwerpers. Oeps... dát was niet de bedoeling. Probeer van die verlegen blos een kleur van opwinding te maken. Ingedutte relaties krijgen een wake-up call. Als je zelf het initiatief neemt, geeft dat energie.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Deze week kunnen geldzaken zoals een erfenis, je pensioen, hypotheek of salaris je bezighouden. Vertrouw bij beslissingen op je gevoel. Als een relatie intiemer wordt, kan dat je wat schuw maken. Neem dit gevoel onder de loep.

Schorpioen 23-10 t/m 21-11

Je stelt hoge eisen en laat je niet misleiden door mooie praatjes. Onderzoek wel wat er wordt gezegd: zit er een pareltje tussen? Betover je partner met je charmes. Liefhebben zonder te hebben, dat is écht lief.

Boogschutter 22-11 t/m 20-12

Iemand die jij woest aantrekkelijk vindt komt nu helder in beeld. Pas op: dromen kunnen bedrog zijn. Kijk dus eerst de kat uit de boom. Ben je wat ontevreden over jezelf? Zoek een betere balans tussen geven en ontvangen.

Steenbok 21-12 t/m 19-1

Het contact met een nieuwe collega, tennispartner of buur doorbreekt de dagelijkse routine. Je kunt nu in de ban van iemand raken. Afleiding helpt, je ontdekt je onderwijzende kwaliteiten. Van kennis doorgeven wordt iedereen beter.

Waterman 20-1 t/m 18-2

Je kunt naar links of naar rechts. Keuzes maken is makkelijker als je even niet piekert. Opborrelende gevoelens helpen je om hoofd- van bijzaken te scheiden.Laat ook je hart spreken tijdens dat Goede Gesprek.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Heb je onbeperkt bellen? Mooi, want je praat graag met iedereen bij. Je ontdekt nieuwe plekjes én nieuwe personen. Geef de ander ruimte om zijn of haar verhaal te vertellen. Relationele dips zijn er om de ups optimaal te kunnen ervaren.

Ram 21-3 t/m 20-4

Als iemand ineens van zijn voetstuk valt, heb jij diegene eerst zelf geïdealiseerd. Je ontdekt dat dromen inderdaad vaak bedrog zijn. Probeer voor jezelf haalbare doelen te stellen, dus trek slofjes aan in plaats van zevenmijlslaarzen.

Stier 21-4 t/m 20-5

Eén blik in de spiegel bewijst dat je er beter uitziet dan ooit. Overweeg je een cosmetische ingreep? Twijfel niet aan jezelf en luister niet naar anderen. Je ogen gaan sprankelen als je dagelijks drie dingen opschrijft waar je blij mee bent.

Tweelingen 21-5 t/m 21-6

Probeer eens te bedenken wat jou eigenlijk bindt aan je partner of aan die goede vriend(in). Gezamenlijke interesses maken of breken nu je relaties. Best kans dat je een nieuwe vriendenkring krijgt. Op het werk kun je een bijzonder aanbod krijgen.