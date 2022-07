Horoscoop: 25 tot en met 31 juli 2022

Leeuw 23-7 t/m 22-8

Bij Leeuwen die live studeren neemt de persoonlijke groei nu een grote vlucht. Zo leer je de Spaanse taal natuurlijk het best als je je in Spanje onder de locals begeeft. Wel raak je iets te gemakkelijk afgeleid. Neem eerst alle opties in ogenschouw voordat je je ergens in stort.

Maagd 23-8 t/m 22-9

Een lief klein gebaar heeft nu groot effect. Zoals dat kopje koffie maken voor je partner, precies zoals die dat het lekkerst vindt. Best kans dat er huwelijks- of samenwoonplannen ontstaan. Trek je regelmatig terug in een persoonlijke bubbel, afwezigheid versterkt de liefde.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Tijd om dat formele jasje in te ruilen voor een rock-’n-roll T-shirt. De Weegschaal krijgt extra vrije tijd en durft meer volgens eigen maatstaven te leven. Die blijken bijzonder te zijn. Goed nieuws is dat je omgeving graag mee ‘speelt’, vooral als het om muziek gaat.

Schorpioen 23-10 t/m 21-11

Deel stormachtige gevoelens liever niet op sociale media, of ze nou positief of negatief zijn. Die gaan dezer dagen nog harder rond dan anders. Lijken andermans motieven onzuiver, neem ze dan onder de loep. Miskopen en bedrog kun je nu gemakkelijk voorkomen.

Boogschutter 22-11 t/m 20-12

Iemand die je als geen ander kent, dient als spiegel. Welk verborgen talent of geheim ontdek je daardoor in jezelf? Een stamboom laten maken, geeft herkenning. Mensen die als familie voelen, zorgen voor verhuisimpulsen. Vooral meer ruimte is een aantrekkelijk vooruitzicht.

Steenbok 21-12 t/m 19-1

Altijd al een cocktailcursus willen doen? Of wil je leren salsadansen of drummen? Tijdens workshops en cursussen zal de Steenbok zichzelf verbazen. Je kunt je nu heel helder uitdrukken, dus zelf ergens les in geven is ook een optie. Gebruik je expertise voor een webinar.

Waterman 20-1 t/m 18-2

De Waterman kan visualiseren als de beste en stelt zich momenteel een leven zonder verplichtingen voor. Maar liever niet solo! Is het mogelijk om die twee idealen te combineren? Apart gaan wonen of een eigen ruimte creëren is goed voor je humeur én je relatie.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Het ene moment ben je stil en bescheiden, het volgende moment flamboyant en uitgesproken, maar dat heeft niets met de hormonen te maken. Door gebrek aan tact sta je nu gemakkelijk op iemands tenen. Excuses komen goed over, net als een vriendelijke knipoog.

Ram 21-3 t/m 20-4

Een nieuwe klus zorgt voor frustraties, maar dat hoeft niet erg te zijn. Die zorgen ervoor dat je je beste beentje voor zet. De Ram leert veel van de mensen die dichtbij staan. Ga je op reis, kies dan liever voor asfalt dan voor de wolken. Neem de auto of de fiets, of gewoon de trein.

Stier 21-4 t/m 20-5

Je brein downloadt nu gemakkelijk informatie. Iets nieuws leren zorgt voor opkrullende mondhoeken en een twinkeling in je ogen. Taalcursussen en creatieve lessen inspireren zelfs tot in de slaapkamer. Bij de single Stier komt een muze op het pad die nieuwe inspiratie geeft.

Tweelingen 21-05 t/m 21-6

Om narigheid heen laveren, dat werkt niet meer. Durf je moeilijke gesprekken aan te gaan, Tweelingen? Raak niet van de leg als je fouten moet toegeven, iedereen maakt ze. Je stemming gaat er trouwens op vooruit als je goed eet. Vers en groen zijn de codewoorden.

Kreeft 22-6 t/m 22-7

Kun je vrienden blijven nadat iemand op het verkeerde knopje heeft gedrukt? De sterren denken van wel, mits je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen gevoelens. Je gaat met je ogen rollen als je partner zich te klef gedraagt. Liever dan samen opereer je nu groepsgewijs.