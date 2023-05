Weekhoroscoop: Stier, geef jezelf een make-over

Er staat weer een gloednieuwe weekhoroscoop voor je klaar. Wat hebben de sterren deze week van 11 tot en met 17 mei 2023 voor je in petto?

Weekhoroscoop: 11 tot en met 17 mei 2023

Stier 21-4 t/m 20-5

De Stier wil het leven een beetje mooier maken. Start niet alleen met die nieuwe gordijnen, geef ook jezelf een make-over! Hoe de ander je ziet is interessant, vraag daarom om feedback bij mensen van wie je de mening waardeert. Wie weet hoor je iets nieuws.

Tweelingen 21-5 t/m 21-6

De kans om een lastig gesprek te voeren dient zich aan. Verwachtingen stoeien met de realiteit. Het is tijd om grenzen op te rekken: wat kun je zelf veranderen om vooruitgang te boeken? De Tweelingen komt beter uit de verf zonder te (ver)oordelen.

Kreeft 22-6 t/m 22-7

Je creatieve en artistieke vermogens komen nu goed van pas. Mensen zijn enthousiast over je werk en bieden hulp aan. Zet je roze bril af en zeg eerlijk wat je wel en niet nodig hebt. Botsingen veroorzaken nu geen schade, maar groei.

Leeuw 23-7 t/m 22-8

De Leeuw schittert nu door anderen uit de put te trekken. Gebruik dit ook voor jezelf, in praktische zin. Vragen om opslag, die betere deal of meer ruimte binnen je relatie geeft een gevoel van ‘alles onder controle’.

Maagd 23-8 t/m 22-9

De liefde lonkt. Er bestaat een kans dat de Maagd een bestaande relatie van nieuwe energie voorziet of eropuit gaat om te flirten. Ongeduld is een valkuil. Leg niet te veel uit, de goede bedoelingen staan op je voorhoofd geschreven.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Met speelse energie kan de Weegschaal vervelende klusjes nu interessanter maken. Jezelf minder serieus nemen opent deuren én verliefde ogen. Je valt op bij die potentiële geliefde. De gebonden Weegschaal wordt blij van complimenten.

Schorpioen 23-10 t/m 21-11

De aandacht ligt op het thuisfront. Waar kun jij het verschil maken? Schorpioenen in een liefdesrelatie willen graag die broek aan. Probeer je partner niet te zien als tegenstander, maar als aanvulling. Pak wat meer ruimte voor eigen hobby’s.

Boogschutter 22-11 t/m 20-12

Waar laat de Boogschutter communicatie liggen? Dat is nu het onderzoeken waard bij naasten, maar ook bij buren en collega’s. Angst voor kritiek pareer je door op te pakken wat je herkent, de rest laat je zitten. Ontspan door fysieke inspanning.

Steenbok 21-12 t/m 19-1

Verander ‘moeten’ eens in ‘willen’. Wil je dan nog steeds zo veel? De Steenbok maakt indruk, maar staat hier en daar op tenen met haar ambities. Je kunt nu een spiegel zijn voor de omgeving. Jouw werklust werkt aanstekelijk!

Waterman 20-1 t/m 18-2

Overal zijn materiële verleidingen, maar zoek veiligheid en zekerheid liever in je talent dan in spullen. Binnen organisaties, clubs of een politieke partij maakt de Waterman grote indruk. Je zegt wat anderen alleen maar durven denken.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Gedachten zijn geen feiten, dus je kunt ze gewoon veranderen. Die wijsheid verbetert je contacten. De Vissen is toleranter dan ooit. Er zijn mooie momenten om je werk te laten zien, of om je denkkracht in te zetten. In stilte verricht je wonderen.

Ram 21-3 t/m 20-4

Vriendschappen spelen nu de hoofdrol. Deel je nog genoeg interesses met je geliefde(n)? De Ram staat klaar met raad en daad, maar is dat omgekeerd ook zo? Kijk waar je goed in bent en waar je hulp bij wil. Je kwetsbaar opstellen is nu je kracht.