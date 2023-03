Weekhoroscoop: Stier, neem de tijd voor die grote beslissing

Er staat weer een gloednieuwe weekhoroscoop voor je klaar. Wat hebben de sterren in de week van 23 tot en met 29 maart voor je in petto?

Weekhoroscoop: 23 tot en met 29 maart 2023

Stier 21-4 t/m 20-5

Neem de tijd voor die grote beslissing, een leuke herinnering helpt daarbij. Gerechten uit je jeugd inspireren tot gezonde keuzes. Flensjes met spinazie? Let er bij aankopen op dat iets te goed kan zijn om waar te zijn.

Tweelingen 21-5 t/m 21-6

Rusteloosheid kan een onzeker gevoel geven. De Tweelingen staat op een kruispunt: welke kant is de beste? Het liefst zou je kiezen voor gemak, maar bloed, zweet en tranen worden ook beloond. Met inzichten bijvoorbeeld.

Kreeft 22-6 t/m 22-7

Verlangen naar afwisseling vertaalt zich in een volle agenda. Omhels dingen of mensen niet alleen omdat ze nieuw zijn. Als stel voorkom je dat je uit elkaar groeit door nieuwsgierig te zijn: stel intieme vragen, de antwoorden verrassen nu meer dan ooit.

Leeuw 23-7 t/m 22-8

Neem wat dagen vrij en geef je over aan de lentekriebels. De Leeuw is nu extra gevoelig voor geuren. Ga lekker naar het bos, de zee of spreek af met een geliefde. Een mailtje of appje roept vragen op, maar stel die wel live.

Maagd 23-8 t/m 22-9

Wens het niet alleen, werk er ook voor. Je hebt nu meer invloed dan je denkt. Kennis overdragen of alternatieve manieren van ondernemen komen prima uit de verf. Behandel anderen wel voorzichtig, je tong kan scherp zijn. Volmaakte relaties bestaan niet.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Met de wind meewaaien is nu handig. Je krijgt misschien niet wat je wil, maar wel wat je nodig hebt. Iemands hart win je door vertrouwen te geven. Laat de ander je op eigen wijze verrassen. Denk je veel aan iemand? Stuur een bloemetje.

Schorpioen 23-10 t/m 21-11

Verlangens krijgen vleugels als je ze deelt. Je lichaam zegt wat je niet uitspreekt, dus wees open. Vertrouwelijke gesprekken leiden nu tot een ommekeer. Brand een kaarsje voor iemand op afstand die steun nodig heeft. Soms is aan iemand denken genoeg.

Boogschutter 22-11 t/m 20-12

Ondeugende trekjes komen bovendrijven. Wees niet bang om op te vallen. Let op: lach om het leven, maar niet om andere mensen. Sport en spel zijn nu een goede uitlaatklep. Laat leeftijd geen criterium zijn om iets nieuws te beginnen of niet.

Steenbok 21-12 t/m 19-1

Is iemand in je omgeving op zoek naar steun of erkenning? Voel het verschil tussen medeleven en medelijden. Je bent nu erg ondernemend. Dingen alleen doen staat tegen, dus verkoop je ideeën. Een ontspannen houding vergroot de kans op romantiek.

Waterman 20-1 t/m 18-2

Dromen zijn geen bedrog. De weg ligt open voor jouw babystapjes richting een hartenwens. Is er een ander mee gemoeid? Benoem de taken en verdeel ze. Doe alleen waar je goed in bent of waar je echt zin in hebt.

Vissen 19-2 t/m 20-3

In haar relatie stelt de Vissen zich minder afhankelijk op. Je kent je beperkingen, daardoor sta je in je kracht. Vonken vliegen over als je lef toont en het lukt om te zeggen wat je bedoelt zonder een ander te kwetsen. Je raakt iemands hart door attent te zijn.

Ram 21-3 t/m 20-4

Dat knipoogje heeft grote gevolgen. Singles raken zomaar aan de praat met een vreemde. Zit er meer in? Vraag er gerust om. Heb je een partner? Kies dan voor verdieping. Investeer in samen zijn en geef jezelf figuurlijk bloot voordat je het letterlijk doet.