Weekhoroscoop: Tweelingen, je staat met beide benen op de grond, ook bij een ‘nee’

Er staat weer een gloednieuwe weekhoroscoop voor je klaar. Benieuwd wat de sterren de week van 2 tot en met 8 maart voor jou in petto hebben?

Weekhoroscoop: 2 tot en met 8 maart 2023

Vissen 19-2 t/m 20-3

Op het werk kun je nu laten zien dat je behalve sociaal ook praktisch kundig bent. Geliefden doen sneller mee als je dat idee een beetje leuk brengt, want niets werkt zo aanstekelijk als jouw enthousiasme.

Ram 21-3 t/m 20-4

Onderhandelingen gaan vlot, je kunt voorbij je eigen belang kijken. Op zoek naar ‘de ware’ loop je misschien te snel. Vertraging brengt helderheid. Bespaar geld door dingen uit te pluizen: zo worden schijnbare ‘koopjes’ en ‘voordeeltjes’ zichtbaar.

Stier 21-4 t/m 20-5

Peinzend over relaties zie je iets wat je wil veranderen of ophelderen. Romantiek bloeit als je vertelt wat je denkt en voelt. Wees vooral in zakelijk contact voorzichtig met overdrijving, maak iets niet mooier of heftiger dan het is.

Tweelingen 21-5 t/m 21-6

Het accent ligt op het maatjesgevoel. Je staat met beide benen op de grond, ook als je een ‘nee’ krijgt. Geeft dat familielid of die naaste tegengas? Best kans dat er waarheid zit in woorden die je liever niet wil horen.

Kreeft 22-6 t/m 22-7

Verhitte discussies, te snel handelen, emotionele reacties. De volle maan zorgt ervoor dat je nu liever de dekens over je hoofd trekt. Dwing jezelf tot actie, liefst solo. Werk thuis, schrijf irritatie van je af en leef je uit in de sportschool. Ook dit gaat over.

Leeuw 23-7 t/m 22-8

Trap niet in zonnige praatjes, vooral verkopers en oplichters én die rooskleurig uitziende date kunnen nu zomaar verblinden. Best kans dat je niet meer weet of je voor- of achteruit moet, dan geeft pas op de plaats rust.

Maagd 23-8 t/m 22-9

De volle maan in het eigen teken maakt je dromerig in plaats van praktisch. Je bent misschien niet helemaal jezelf. Het is een mooie week om te werken aan persoonlijke minpunten, dus trek die donkere kast open en wees mild, dan valt het best mee.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Als misverstanden in de relatie zijn rechtgezet, is er ruimte voor knusse romantiek. Misschien struinen jullie samen woonwinkels af om iets moois te kopen. Blijf wel praktisch! Moet er nog wat worden uitgepraat? Je ziet nu helderder door andermans bril.

Schorpioen 23-10 t/m 21-11

Die vollemaanwandeling wakkert sensuele gevoelens aan. Single of samen: deze energie geeft iets stralends. Je weet wat je wil, maar ga niet tot het uiterste. Toon je kwetsbaar en die ander is als was in je handen.

Boogschutter 22-11 t/m 20-12

Andermans mening kan je irriteren of boos maken. Tel tot honderd en draai het om: kan ik míjn mening herzien? Het is lastig, maar je krijgt er mooie gesprekken voor terug. Een vrouw in je omgeving leert je iets over jezelf.

Steenbok 21-12 t/m 19-1

Knipoogje hier, grapje daar, grote kans dat je je jonger voelt dan je bent. Geliefden kijken gek op: wat is er in je gevaren? Soms moet je veranderen om jezelf te blijven en dat gaatje nu makkelijk af.

Waterman 20-1 t/m 18-2

Moetjes van vroeger werken niet meer, want van wie moet het eigenlijk? Zet de knop om in je hoofd. Praat met die ‘wilde’ vriendin. Lees de biografie van een idool. Gooi je haar los, trek die hakken aan en pareer onzekerheid met moed.