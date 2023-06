Weekhoroscoop: Tweelingen, je zelfvertrouwen krijgt een boost

Er staat weer een gloednieuwe weekhoroscoop voor je klaar. Wat hebben de sterren deze week 8 tot en met 14 juni voor je in petto?

Weekhoroscoop: 8 tot en met 14 juni 2022

Tweelingen 21-5 t/m 21-6

Je zelfvertrouwen krijgt een boost en je hebt zin om allerlei nieuwe dingen aan te pakken. Met je partner is het nu fijn kibbelen, akkefietjes worden in goede sfeer opgelost. Sterker nog: ze stimuleren je seksdrive.

Kreeft 22-6 t/m 22-7

Stilletjes geniet je deze week van het schokeffect dat jouw woorden veroorzaken. Bedenk wel: wie kaatst kan de bal verwachten. Accepteer je dit, dan kunnen jullie er samen smakelijk om lachen.

Leeuw 23-7 t/m 22-8

Op een tuinfeestje schitter je van aanwezigheid. Leeuwen die vrijgezel zijn, hebben het voor het uitkiezen: de aanbidders staan in de rij. Heb je al een vaste partner? Die krijgt nu te maken met jouw gebruiksaanwijzing.

Maagd 23-8 t/m 22-9

Je schommelt tussen groot optimisme en een broodnuchtere kijk op de feiten. De Maagd vindt de balans door goed op de kleine lettertjes te letten. Vieze handen krijgen tijdens het tuinieren of kleien is nu een enkel probleem.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Misschien ben je niet perfect, maar wel uniek. De Weegschaal laat nu een kant van zichzelf zien die wenkbrauwen doet fronsen. Heb je verborgen verlangens, praat hier dan over met je partner. Maar stel geen harde eisen.

Schorpioen 23-10 t/m 21-11

Ogen weerspiegelen gevoelens, zelfs zonder woorden komt de boodschap over. Maar je begrijpt ook wat anderen nodig hebben. Een voetveeg zul je nooit worden. Let wel goed op aan wie je gunsten verleent, Schorpioen.

Boogschutter 22-11 t/m 20-12

Alles thuis op de rit, Boogschutter? Bevalt je werk? Leuke hobby’s? Gebruik je vrije tijd voor reflectie, zodat je beter op veranderingen kunt inspelen. Zit iets uit het verleden je nog steeds niet lekker, laat dan nu je hart spreken.

Steenbok 21-12 t/m 19-1

Plan je tijd niet te strak, afspraken hebben deze week de neiging om in de soep te lopen. Zit je relatie in de snooze-stand, dan krijg je nu uitbreekneigingen. Stel ingrijpende beslissingen uit tot de storm is gaan liggen.

Waterman 20-1 t/m 18-2

Hoe kom je over en klopt dat met hoe je je voelt? Dit is een goed moment om jezelf opnieuw uit te vinden. Is je vriendenkring aan vernieuwing toe, dan kan een praatje bij de drogist of in het vliegtuig een mooie start zijn.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Tegenslag en tegenstand trainen je spieren. De Vissen laat zelfmedelijden achter zich en kan voor raad en daad terecht bij een nuchtere vriend(in). Ook met je partner heb je een stevig twee-handen-op-een-buik-gevoel.

Ram 21-3 t/m 20-4

De Ram wil meer-meer-meer, dat kan leiden tot de aanschaf van onnodige luxespullen en energie verspillen aan woordenwisselingen. Wees streng voor jezelf en zoek afleiding. De natuur is een prima sparringpartner: wandel, ren, zwem!

Stier 21-4 t/m 20-5

Een klant die je complimenteert, de knuffel van een kind of partner, het doet je humeur goed. Daar heb je zelf ook aan bijgedragen. (Te) veel geld uitgeven is nu wel een valkuil. Denk een paar dagen na voordat je een grote aankoop doet.