Weekhoroscoop: Tweelingen, praat minder, vrij meer in de slaapkamer

Weekhoroscoop van 17 tot en met 23 augustus 2023

Leeuw 23-7 t/m 22-8

Voor de Leeuw is praten over het weer nu te oppervlakkig. Je wil unieke ervaringen en bijzonder gevonden worden. Mensen met een missie trekken aan, ze geven energie. Oefen ook in met je hart kijken, dan zie je het ongewone in gewone dingen.

Maagd 23-8 t/m 22-9

Tact is nu niet je sterkste kant, dus pas op je woorden. Anderen halen inspiratie uit jouw daden, dus laat ze voor je spreken. Je kunt de motieven van andere mensen nu haarfijn aanvoelen. Geef wel het voordeel van de twijfel.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Sleutelen, fixen, de controle houden, het helpt je niet aan betere relaties. Durf wat vaker af te stemmen op je gevoel. Van wie krijg je zin om wat meer steady te worden? Vrijgezelle Weegschalen zijn nu extreem charmant.

Schorpioen 23-10 t/m 21-11

Oude ideeën over wat goed en slecht is, kloppen voor je gevoel niet meer. De Schorpioen kruipt uit haar oude huid. Het voelt misschien onwennig, dus toon je kwetsbaarheid alleen aan intimi. Samen (reis)plannen maken kan verrassende gevolgen hebben.

Boogschutter 22-11 t/m 20-12

Zin in een feestje, maar niet in drukte? Spreek met z’n tweeën af en ervaar: één plus één is drie! De beste filosofische gesprekken voert de Boogschutter op terrasjes, in de sauna en op trektocht door de natuur.

Steenbok 21-12 t/m 19-1

Pittige discussies doen je bloed bruisen. Laat afstemming met fijnbesnaarde mensen nu liever aan anderen over. De Steenbok wil meters maken. Stel jezelf drie doelen en werk eraan. Tijdens sportieve wedstrijden of (ver)bouwwerk val je moeiteloos in de medailles.

Waterman 20-1 t/m 18-2

Hoe gaat het met jou? De Waterman ontmoet iemand die echt naar het antwoord wil luisteren. Misschien komen er tranen, dat is niet erg. Je krijgt een positieve kijk op oud zeer. Trek voor anderen fluwelen handschoenen aan.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Pas op voor het sponseffect waarbij je emoties van anderen opzuigt. Die oude vriend(in) helpt de Vissen aan inzicht: je bent niet perfect, maar wel uniek. Ontladen gaat heel goed tijdens dansen of zingen: samen is beter dan solo.

Ram 21-3 t/m 20-4

Liefde van je leven ontmoet? Maak nu geen samenwoon- of trouwplannen, maar geniet van het hier-en-nu. Bestaande relaties krijgen een make-over of de Ram stopt er liever mee. Corrigeer jezelf als je jezelf meer vrijheden toestaat dan je partner.

Stier 21-4 t/m 20-5

Zo veel te doen, zo weinig tijd. De Stier lijkt te verdwalen in zijn to-dolijstjes. Laat ze waaien is nu de beste oplossing. Wat echt belangrijk is, komt later langs. Kom alleen in actie als het kriebelt. In dromen komen ware verlangens naar boven.

Tweelingen 21-5 t/m 21-6

De Tweelingen kan zich onbegrepen voelen. Weten dat je niemand iets hoeft uit te leggen, geeft rust. Met een partner kan de behoefte aan botsingen de liefde doven of juist doen opvlammen. In de slaapkamer geldt: praat minder, vrij meer.

Kreeft 22-6 t/m 22-7

Te veel hooi op je vork kan zich nu wreken. De Kreeft kan verwarrend overkomen, misschien wil je alles en niets tegelijk? De wind in je haren blaast hersenspinsels weg. Ga op zoek naar de pauze-knop en gun jezelf vitamine zee.