Weekhoroscoop: uit een vergissing kan ook iets goeds voortkomen, Ram

Weekhoroscoop: van 30 maart tot en met 5 april 2023

Ram 21-3 t/m 20-4

Vergeet het aanwijzen van een schuldige in dat ene dilemma: uit een vergissing kan ook iets goeds voortkomen. Knuffel vaker met vrienden, elkaar in de ogen kijken raakt het hart. Je staat meer open voor ongebruikelijke types en activiteiten.

Stier 21-4 t/m 20-5

Contact met een kind doet de Stier aan haar eigen jeugd denken. Het is tijd om de confrontatie met jezelf aan te gaan. Laat jaloezie en boosheid je inspireren om iets op een andere manier te doen. Het is misschien even wennen, dus treuzelen mag.

Tweelingen 21-5 t/m 21-6

Kijk met soepele blik naar vriendschappen. Zijn er een paar over de datum? Zet niet te hoog in, want verwachtingen leiden tot teleurstelling. Tijdens werk en hobby krijg je een dot extra energie. Van de lentezon krijg je zin in een feestje.

Kreeft 22-6 t/m 22-7

Die nieuwe fiets, route of gewoonte brengt een onverwachte meevaller met zich mee. Een klik met mensen is nu belangrijk. In die vriendschap durf je spontaan voor jezelf op te komen. Zeg ‘nee’, óók tegen dat schuldgevoel.

Leeuw 23-7 t/m 22-8

Het is alsof er een engeltje op je schouder zit, een lastige situatie loopt met een sisser af. De Leeuw kan nu iets ophelderen waardoor een relatie lekkerder loopt. Vraagt iemand met fysieke pijn om hulp? Geef die met je handen, ze werken helend.

Maagd 23-8 t/m 22-9

Het zou goed kunnen dat de Maagd zichzelf nu in de weg zit. Onderdruk irritaties niet, dat kost alleen maar energie. Vraag om wat je nodig hebt. Geef jezelf complimenten zodra je hoofd je kussen raakt, dat is goed voor de nachtrust.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

De Weegschaal wil actie in haar relaties. Onvrede laat zien waar je te veel compromissen hebt gesloten. Zuiver de lucht en laat je hart spreken. Wat je vanbinnen voelt moet eruit. Neem de leiding, maar zie geliefden niet als tegenstanders.

Schorpioen 23-10 t/m 21-11

Onverwachte gebeurtenissen testen de mentale lenigheid van de Schorpioen. Voel je je slachtoffer of bijt je door? Vrijheid is dierbaarder dan voorspelbaarheid. Die ontmoeting met dat vreemde type daagt je uit. Moet je zelf niet ook eens gek doen?

Boogschutter 22-11 t/m 20-12

Zoek deze week geen confrontaties, maar zet in op teamgevoel. Laat mensen merken hoe waardevol ze voor je zijn. Luchtige gesprekken wakkeren een vuurtje aan. Dat idee ligt op het puntje van je tong, maar broed er wat langer op.

Steenbok 21-12 t/m 19-1

Je actieve geest verlangt naar afwisseling. Ga op verkenning in eigen land, een stedentrip bijvoorbeeld. Over jezelf praten kan nu interessante inzichten geven. Vraag een goede bekende eens om feedback. En, hoe bevalt je spiegelbeeld?

Waterman 20-1 t/m 18-2

Bespreek idealen, maar laat het niet bij woorden. Vertrouwen groeit als je er ook naar handelt. Wees bereid om ergens voor te zweten en te vechten. Ben je single? Vraag je omgeving om blind dates, er is kans op vlam in de pan.

Vissen 19-2 t/m 20-3

De Vissen is klaar met dromen en toe aan het echte werk. Best kans dat je een functie in de politiek ambieert, of oefent met praten in het openbaar. Men hangt aan je lippen. Jouw ideaalbeeld blijkt behoorlijk gangbaar.