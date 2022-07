Weekhoroscoop van 11 t/m 17 juli: Kreeft, luister niet te veel naar anderen

Horoscoop: 11 tot en met 17 juli 2022

Kreeft 22-6 t/m 22-7

Luister niet te veel naar anderen als het over je eigen leven gaat. De Kreeft kan steeds beter kiezen voor liefde, ook als de ander iets anders wil. Tussen de lakens kan het stomen. Mix aangenaam met nuttig. Een gesprek verloopt prettig met twee hoofden op één kussen.

Leeuw 23-7 t/m 22-8

Welke persoonlijke droom wil je waarmaken? De Leeuw lonkt naar leven als een digitale nomade of doet meer zaken in het buitenland. Comfort is nu minder belangrijk, experimenteren des te meer. Dat brengt ook in de liefde opwinding.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Als de reisdrang groot is, doe het dan vooral in de eigen omgeving. De Vissen zwemt graag in helder water en is liever niet alleen. Je imago krijgt een oppepper als je niet om de zaken heen draait. Rechtdoorzee is de slimste weg.

Maagd 23-8 t/m 22-9

Er wordt geduwd en getrokken aan de Maagd. Laat verwachtingen van anderen bij die ander en richt de blik naar binnen. Waarvoor loop je warm? Besteed aandacht aan de financiën: een pensioenplan levert later iets moois op. Wees in relaties vaker onpartijdig.

Ram 21-3 t/m 20-4

Emoties liggen aan de oppervlakte. Schrikken anderen ervan? Je herkent nu ware vrienden. Een plan of project kan lastig worden. Geef niet op, maar leer rusten, Ram. Bezitsdrang in de liefde werkt contraproductief. Gun de ander net zo veel ruimte als je zelf wenst.

Boogschutter 22-11 t/m 20-12

Tikkeltje naïef geweest? Niet goed op de kleintjes gelet? Nu is het moment om missers goed te maken. De Boogschutter hoeft de roze bril er niet voor af te zetten. Je optimisme brengt je dichter bij de berg.

Steenbok 21-12 t/m 19-1

De Steenbok heeft moeite met maat houden. Geef geld uit aan ervaringen, daarmee zaai je herinneringen. Dit is een prima week voor vrije dagen. Geliefden mogen op je verwennerij rekenen. Houd het exclusief, niet extravagant.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Plannen en studies wegen zwaar. Zeg niet uit principe nee tegen simpel vermaak. Lachen is een eenvoudige manier om er mooier uit te zien. De Weegschaal kan nu thuis haar zin doordrijven. Neem je eigen mening niet te serieus.

Stier 21-4 t/m 20-5

Wat een ander niet lukt, lukt de Stier wel. Een ongekende dadendrang stuwt dit carrièregerichte teken. Doe nu wat je eerder uitstelde. Met wie heb je nog iets uit te zoeken? Je kunt nu die tik op de vingers geven én ontvangen.

Tweelingen 21-5 t/m 21-6

Je wens om erbij te horen wordt gehoord. De Tweelingen maakt nieuwe vrienden. De liefde geeft een knipoog. Wat is je antwoord? Ontbreekt erotische spanning? Doe dan samen iets spannends. Ontdek bijvoorbeeld een onbekende stad.

Schorpioen 23-10 t/m 21-11

Ideeën komen voort uit nieuwsgierigheid. De Schorpioen blijft doorvragen en luistert goed naar de antwoorden. Projecteer lastige gevoelens, zoals jaloezie en onmacht, niet op anderen. Een vriendschap kan nu omslaan in iets passioneels.

Waterman 20-1 t/m 18-2

Stemmingen van anderen kunnen de Waterman van streek maken. Weet het verschil tussen medelijden en medeleven. Breng dagdromen in praktijk met letters, verf en klei. In de tuin kom je – relaxend of wiedend – tot je recht.