Weekhoroscoop van 18 tot en met 25 mei 2023: Boogschutter, steek kritische energie in een compliment

Weekhoroscoop: Van 18 tot en met 25 mei 2023

Stier 21-4 t/m 20-5

Met de nieuwe maan in het eigen teken zet je een idealistische bril op. Aandacht, aanzien en erkenning lonken. Kunstzinnige Stieren maken nu hun beste werk. Weet het verschil tussen medeleven en medelijden en pas het toe op die vriendin of naaste.

Tweelingen 21-5 t/m 21-6

De Tweelingen is leergierig en haalt zelfs uit de vluchtigste ontmoetingen het beste. Een conflict of gesprek waar je tegen opzag krijgt een positieve wending. Iets wat op je verlanglijstje staat krijgt groen licht – of financiering.

Kreeft 22-6 t/m 22-7

Zo veel te doen, ik heb nog zo veel te doen… Je hoofd loopt om, waarom? Is het vluchtgedrag? Jouw mening kan deze dagen haaks staan op die van een gewaardeerde bekende. Kom op voor jezelf, maar voorkom dramatische scènes.

Leeuw 23-7 t/m 22-8

Ben jij je mening of heb je een mening? Het verschil weten is nu cruciaal om je tot anderen te kunnen verhouden. Best kans dat oude denkbeelden, plannen of stokpaardjes niet meer passen bij wie je op dit moment bent.

Maagd 23-8 t/m 22-9

Leren experimenteren met talenten en vaardigheden betekent dat je lef toont. Wen maar aan het idee dat je fouten mag, of zelfs móet maken. Best moeilijk voor een perfectionist als de Maagd. Koester mensen en belevenissen die motiveren.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Uit je hum? Beweging maakt de Weegschaal vrolijk. Check vaker of jouw belangen ook worden gehoord. Worden je grenzen thuis gerespecteerd? Vraag om hulp en maak er zo nodig ruzie over. Wees gerust, confrontaties zorgen nu voor oplossingen.

Schorpioen 23-10 t/m 21-11

Gesprekken worden al gauw intiem. Je houdt je eigen geheimen liever voor je, dus ga ook integer om met die van een ander. In huiselijke sfeer is de Schorpioen toe aan een make-over. Begin bij de slaapkamer.

Boogschutter 22-11 t/m 20-12

Praatjes vullen nu zeker gaatjes. De Boogschutter weet anderen aan het werk te zetten. Steek kritische energie liever in een compliment, maak grapjes en doe woordspelingen. Best kans dat je nu met het hoofd zoekt en met het hart vindt.

Steenbok 21-12 t/m 19-1

Zet je effectieve zelf even opzij, je mag jezelf verwennen. Die buitenkeuken, loungebank en buitenverlichting trekken bezoek. De Steenbok schept sfeer en steelt harten met lekkernijen. Je bent nu gevoelig voor samen. Straks komt die droomwens nog uit!

Waterman 20-1 t/m 18-2

Peddelend langs een verlaten polderweg of turend vanaf de top van een duin. Hoogste tijd dat de Waterman uit het hoofd richting hart verschuift. Heb je veel gegeven en moeite om te ontvangen? Zoek meer balans. Je hoeft niet altijd sterk te zijn.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Raakt iemand een gevoelige snaar? Vermijd de neiging om je te verdedigen en wees dankbaar. Je krijgt de kans om oud zeer op te ruimen. Die blik in de spiegel stelt de Vissen gerust: je bent perfect, precies zoals je bent.

Ram 21-3 t/m 20-4

De beste dingen in het leven zijn gratis. Jij verheft dit gezegde tot kunst bij het afstoffen van die oude hobby. In groepen pakt de Ram de leiding en dat brengt commentaar. Neem je het ter harte? Die vriend(in) zet je aan het denken.