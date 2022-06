Horoscoop: 4 tot en met 10 juli 2022

Tweelingen21-5 t/m 21-6

De Tweelingen heeft een rusteloos gevoel en kan niet stilzitten. Leg klusjes vaker neer zodat je voelt wat er vanbinnen borrelt. Stemmingen gaan altijd voorbij, maar woorden blijven lang hangen. Zorg ervoor dat ze positief zijn als ze over anderen gaan.

Kreeft 22-6 t/m 22-7

Voor anderen zorgen is als ademen voor de Kreeft. Draai de rollen vaker om zodat je zelf ontspannen blijft. Geniet van de vruchten die eerdere initiatieven nu afwerpen. Indringers in je relatie maken geen schijn van kans.

Waterman 20-1 t/m 18-2

Wees discreet over wat je deelt op sociale media of tijdens gesprekken. Best kans dat er per ongeluk een geheim uit floept. De omgeving van de Waterman is nu gevoelig. De woorden ‘geen tijd’ komen hard aan. Geef je naasten altijd voorrang.

Leeuw 23-7 t/m 22-8

Gebruikt iemand in je omgeving de ellebogen? Ga na of het slim is om zelf een stapje terug te doen. Met een bescheiden houding kan de Leeuw kleine misverstanden uit de weg ruimen. Brand jezelf niet op om anderen een warm gevoel te geven.

Schorpioen 23-10 t/m 21-11

Is er geruzie in je omgeving? Loop er niet voor weg, maar kom ook niet in de verleiding om een kant te kiezen. De Schorpioen zoekt rust in luxe dingen: aandacht en stilte. Alles in slow motion doen maakt zelfs afwassen een intens klusje.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Het kost heel wat energie en stress om de vrede te bewaren. Durf een beetje los te laten en lucht ten minste een kwartier per dag je hart. Zet woede om in iets anders, zoals even flink sporten of woest dansen.

Boogschutter 22-11 t/m 20-12

Frustraties over tegenstrijdige berichten kunnen de Boogschutter dwarszitten. De waarheid komt via een omweg. Ga voor de interessantste reactie, niet de makkelijkste. Stil observeren werkt ook. Je hoeft niet overal een mening over te hebben.

Maagd 23-8 t/m 22-9

Of het nu regent of de zon schijnt, de Maagd laat haar goede humeur niet bederven. Zo verdwijnen irritaties vanzelf. Sla uitnodigingen niet af, ga voor spontaniteit. En laat je gevoel voor humor spreken, het gaat nu hand in hand met harmonie.

Ram 21-3 t/m 20-4

Vanbinnen stormt, regent en bliksemt het, Ram. Kort door de bocht is niet altijd de snelste weg. Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je zegt. Zorg ervoor dat woorden en daden overeenkomen. En stel jezelf vaker de vraag: ‘Wat zou liefde doen?’

Steenbok 21-12 t/m 19-1

Mijmeren op een bankje in het park. Vanaf een duintop over zee staren. De Steenbok bouwt langzame momenten in om zich meer ‘gegrond’ te voelen. Iemand versieren gaat nu makkelijk, vooral met lekker eten en drinken erbij.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Iets willen uitleggen kan tot veel onderlinge verwarring leiden. De Weegschaal kan beter luisteren naar wat níet wordt gezegd. Een geliefde kan steun gebruiken, maar vraagt er niet om. Anderen helpen nu geeft vleugels.

Stier 21-4 t/m 20-5

Een allemansvriend is niemands vriend. Toch is enige diplomatie nu wel op zijn plek. De Stier brengt mensen bij elkaar door uit te leggen hoe zij het ziet. Let wel op: de waarheid heeft veel facetten.