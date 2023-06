Weekhoroscoop: Vissen, besef dat alle kritiek die je op een ander hebt, eigenlijk over jouzelf gaat

Er staat weer een gloednieuwe weekhoroscoop voor je klaar. Wat hebben de sterren deze week van 29 juni t/m 5 juli voor je in petto?

Weekhoroscoop: 29 juni tot en met 5 juli 2023

Kreeft 22-6 t/m 22-7

De rol van de Kreeft binnen groepen, organisaties of clubs is aan een update toe. Overleg met meerderen of collega’s over andere, extra of juist minder verantwoordelijkheden. Ook je partner – of de spiegel – kan helpen om idealen vorm te geven. Jezelf wensen horen uitspreken werkt als een toverstaf.

Leeuw 23-7 t/m 22-8

Behoefte aan opwinding kan onverwachte situaties uitlokken. Ruzie ontstaat uit het niets. Of je valt als een blok voor iemand die je nog niet (lang) kent. Toekomstplannen maken is nu niet handig. De Leeuw is zo veranderlijk als het weer.

Maagd 23-8 t/m 22-9

Wil je de wereld verbeteren? Begin bij jezelf. De Maagd is toe aan nieuwe ervaringen. Bezoek eens een stad die je niet kent. Knoop gesprekjes aan met vreemden. Door het krijgen van nieuwe input kan het oude de deur uit.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Wegdromen op een kleedje op het strand of verdrinken in een romantisch boek: je zintuigen staan open voor het mooie, leuke en goede. De Weegschaal voelt de stemming van anderen nu haarfijn aan. Help anderen door je geluk te delen.

Schorpioen 23-10 t/m 21-11

Je ontdekt deze dagen waar een partner, vriend(in) collega of familielid jou in aanvult én waar hij of zij gaten laat vallen. Voelt de Schorpioen zich niet aangevallen om dit spel van geven en nemen te onderzoeken? Dan komt er meer balans in het samenzijn.

Boogschutter 22-11 t/m 20-12

Spelen met woorden, gedachten en je fantasie verwart je omgeving: waar wil je heen? Doet de Boogschutter het alleen voor de lol, maak dat dan duidelijk. Zat er ruis op de lijn met iemand, dan kun je de lucht nu luchtig zuiveren.

Steenbok 21-12 t/m 19-1

“Ik doe het zelf wel.” Deze woorden hebben de Steenbok ver gebracht. Maar probeer wat vaker te delegeren en accepteer dat een ander het anders doet dan jij. Transformeer kritische energie in complimenten.

Waterman 20-1 t/m 18-2

De Waterman is geneigd zich te verliezen in abstract gepraat. Zoek gezelschap van praktische mensen en/of doe iets met je handen. Tuinieren, boetseren, op blote voeten dansen. Het werkt aanstekelijk, men doet graag met je mee.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Vind je jezelf mooi? Besef dat alle kritiek die je op een ander hebt, eigenlijk over jouzelf gaat. De Vissen kijkt in de spiegel en weet dat iedereen op zijn eigen manier knap is. Deze houding brengt singles geluk. Ontmoetingen zijn veelbelovend.

Ram 21-3 t/m 20-4

Fysieke behoeftes vertalen zich in rommelige lakens, ontbijtjes op bed én een negatief banksaldo. Bedenk: de beste dingen in het leven zijn gratis. De Ram is nu geneigd te denken dat de ander hetzelfde wil als hij. Overleg voor een betere verbinding.

Stier 21-4 t/m 20-5

Botsingen kunnen je (liefdes)leven nu een enorme boost geven. De Stier zegt wat hij wil en leert zijn echte vrienden kennen. Pas wel op voor ja-knikkers. Die bieden te weinig uitdaging. Vriendschap verandert nu gemakkelijk in liefde.

Tweelingen 21-5 t/m 21-6

Helemaal opgaan in wat je leuk vindt, levert bewonderaars op. Zo dient iets waarop je al langer hoopt – een aanbieding, een leuk contact – zich moeiteloos aan. De Tweelingen komt erachter dat jagen niets oplevert. Ontspannen is goed genoeg.