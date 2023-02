Weekhoroscoop: Vissen, je komt tot mooie compromissen

Er staat weer een gloednieuwe (toekomstige) weekhoroscoop voor je klaar. Deze week: 15 tot en met 22 februari 2023.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Tijd voor de lenteschoonmaak! Met wie is er ruis op de lijn? Vraag naar de verlangens van je lief en jullie komen tot mooie compromissen. Bij single Vissen staan de voelsprieten zelfs in de supermarkt op scherp. De liefde duikt op de meest onverwachte plekken op.

Ram 21-3 t/m 20-4

De Ram heeft behoefte aan iemand om haar ups en downs mee te delen. Maak zo veel mogelijk kennis met nieuwe mensen en begin in eigen buurt. Wie zijn de buren? Wat hebben jullie gemeen? Hoe zien zij jou? Het brengt verrassende inzichten.

Stier 21-4 t/m 20-5

Zelfs mensen die je normaal gesproken irriteren, bekijk je met zachte ogen. Relaties die nu opbloeien hebben een lange houdbaarheidsdatum. Communiceren gaat als vanzelf. Een boek, podcast of workshop geeft inspiratie. Een pad ontstaat door erop te lopen.

Tweelingen 21-5 t/m 21-6

Eigen bezigheden staan op een laag pitje en je stelt je behulpzaam op. Vooral kinderen hebben nu veel aan je. Op lichte toon breng je serieuze issues over. Conservatieve ideeën maken plaats voor een frisse insteek.

Kreeft 22-6 t/m 22-7

Wie of wat niet bij je hoort, verdwijnt. Wees er niet rouwig om. Temper verwachtingen over die uitkomst, dan valt het mee. Afspraken die in steen gebeiteld leken, blijken broos. In die pijnlijke situatie zeg je nu liefdevol nee.

Leeuw 23-7 t/m 22-8

Neem geen fysieke of financiële risico’s, want je lijf en banksaldo zijn kwetsbaar. Offer sociale events op voor creatieve uitspattingen. Een stap achteruitzetten brengt je verder. De Leeuw maakt dromen waar via pixels, verf, hout of klei.

Maagd 23-8 t/m 22-9

Neem je neiging om alles te willen regelen onder de loep. Brengt het je dichter bij die ander? Laat de teugels vieren en neem de dingen luchtig op. Privacy is belangrijk, dus sluit vaker de gordijnen vroeg en duik weg in dat studieboek.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Slapeloosheid en hoofdpijn? Zie ze als teken dat je iets moet laten. Delegeer taken, herzie afspraken. Komt het tot confrontaties, blijf dan liever stil, want je tong is nu messcherp. Een ontslakkingskuur geeft snel meer energie.

Schorpioen 23-10 t/m 21-11

Geniet van successen, maar blijf bescheiden. Een ondoordachte opmerking kan verkeerd vallen. Geef vriendelijk tekst en uitleg. Binnen relaties wil je meer, groter en veel. Werk aandachtig aan een stabiel fundament, dan bouw je de mooiste villa.

Boogschutter 22-11 t/m 20-12

Een dierbare kan de Boogschutter kwetsen en/of in de steek laten. Laat gedachten over goed en fout los en laat wraakacties achterwege. Focus op je eigen doen en laten, dan groeit het vertrouwen in jezelf.

Steenbok 21-12 t/m 19-1

Luisteren naar anderen kan vermoeiend zijn. Spoor je omgeving aan zelfredzamer te zijn. Zoek in je vrije tijd de open ruimte op. Wintersport maakt extreem gelukkig. En vat verliezen of vallen niet te zwaar op, je staat in no time weer op.

Waterman 20-1 t/m 18-2

De Waterman toont wat ze waard is en dat is veel! In de liefde brengen conflicten je verder als je ruziemaken tot kunst verheft. Vat niets persoonlijk op, wees wijs met woorden en kijk in de spiegel.