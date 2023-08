Weekhoroscoop: Waterman, offer jezelf niet langer op voor anderen

Leeuw 23-7 t/m 22-8

Hardop een plan ontvouwen levert de Leeuw applaus op. Maar kijk wel uit dat late nachten en verkeerd voedsel wallen en extra kilo’s veroorzaken. Zorg voor balans door goed te eten en te bewegen, dan blijf je al genietend toch gezond.

Maagd 23-8 t/m 22-9

Vermijd gepieker, dan zit je beter in je vel, Maagd. Hoor je niet meteen iets terug van vrienden, vat dit dan niet persoonlijk op. Haal zonne­bloemen in huis, die herinneren je eraan om met de zon mee te draaien zodat je kunt opladen.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Tuinfeestjes en barbecues zijn helemaal jouw ding, Weegschaal. Vergeet niet om grenzen te stellen aan wie mag komen en hoelang. Wijs ook mensen aan voor de opruimdienst erna. Het getuigt van zelfliefde als je je wensen kenbaar maakt.

Schorpioen 23-10 t/m 21-11

Hobbygroepjes, boekenclubs, een kookcursus: de Schorpioen wil graag nieuwe vrienden maken. Je bent nu misschien wat sneller geïrriteerd, dus schrijf iemand niet af vanwege zijn of haar kleur sokken. Val op door niet op te vallen.

Boogschutter 22-11 t/m 20-12

Kijk eens goed naar je financiële, maar ook relationele waarden. Iemand die jij op een voetstuk had staan, kan nu tegenvallen door slecht gedrag of door schandalen die uitkomen. Pep jezelf op door volgens eigen normen en waarden te leven.

Steenbok 21-12 t/m 19-1

Rusteloosheid kan erin sluipen als een dief in de nacht, die partner lijkt ineens wel erg plakkerig. Voel je de neiging om de benen te nemen? Wacht nog even en praat eerst rustig over je gevoelens tijdens een diner voor twee.

Waterman 20-1 t/m 18-2

Ook in een serieuze relatie moet je je eigen wensen en interesses niet vergeten. De Waterman is geneigd zich op te offeren voor het grote plaatje, terwijl je nu solo spijkers met koppen kunt slaan. Een van je talenten wil gezien worden.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Zet je sociale media een tijdje op zwart. Verhitte discussies en zorgen om te weinig likes en shares kunnen nu veel energie kosten. De Vissen doet er beter aan om te investeren in de echte wereld in plaats van te verdwalen in de virtuele.

Ram 21-3 t/m 20-4

De Ram kan zich nu overwerkt en ondergewaardeerd voelen. Als het financieel kan, is het goed om grenzen te stellen. Extra knuffels van je partner motiveren om meer me time in te plannen.

Stier 21-4 t/m 20-5

Werkt het niet meer voor je, dan werkt het tegen je. De Stier kan nu iets of iemand loslaten en cool blijven tijdens confrontaties hierover. Door rek- en strekoefeningen en te letten op je ademhaling, blijf je goed in contact met je lijf.

Tweelingen 21-5 t/m 21-6

Dit is een goede week om muurtjes af te breken, geheimen te delen en te fantaseren over de toekomst met een geliefde. Check of de basis solide is en jullie hetzelfde willen voordat je een datum prikt. Doorvragen en goed luisteren, Tweelingen!

Kreeft 22-6 t/m 22-7

Iemand uit het verleden kan vragen om een nieuwe kans en je vertellen dat hij of zij is veranderd. Verwar heftige seksuele gevoelens en drama niet met liefde, Kreeft. Want liefde hoort je leven makkelijker te maken, niet ingewikkelder.