Weekhoroscoop: Waterman, onderschat jezelf niet, maar overschat ook niet!

Er staat weer een gloednieuwe (toekomstige) weekhoroscoop voor je klaar. Deze week van 25 april tot en met 1 mei 2022

Horoscoop: van 25 april tot en met 1 mei 2022

Stier 21-4 t/m 20-5

Van iedereen valt iets te leren. Oók van mensen die je minder graag mag. De Stier kijkt over grenzen heen. Vaker thuis werken schept vrijheid van woonplaats. Dat huisje op het platteland komt in zicht. Breng mensen bij elkaar, maar bewaak je kostbare vrije tijd.

Tweelingen 21-05 t/m 21-6

Voor jezelf zorgen is de sleutel naar liefde, maar compenseer niet te veel voor je partner. Er komt een kans langs die meer vrijheid geeft. Pak die kans. De fantasierijke Tweelingen baart opzien op de werkvloer. Een mentor kan uw enthousiasme in goede banen leiden.

Kreeft 22-6 t/m 22-7

Achteroverleunen of juist in actie komen? De Kreeft zit in een lastige spagaat: supporter of superster? Neem tijd voor beide rollen, maar zet jezelf op nummer één. Een vriendschap staat of valt met eerlijkheid. Laat zien wie je bent, inclusief dat vleugje brutaal.

Leeuw 23-7 t/m 22-8

Vastgeroest in een oud zakelijk model? Dit is het moment om banden door te knippen. De Leeuw is ondernemender dan ooit. (Online) werken vanuit het buitenland wakkert romantische gevoelens aan. De vrijheid lonkt. Ga na wat dit praktisch betekent.

Maagd 23-8 t/m 22-9

Wat zou je doen met een miljoen? De ijverige Maagd bezint zich op haar werk. Wat is het waard om energie in te steken? Gebruik de eigen waarden, talenten en dromen als kompas. Woorden geven aan gevoelens gaat nu gemakkelijk. Gebruik dit in relaties.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Vrienden zijn als familie, zelfs met buren bent je inniger dan anders. De Weegschaal laat zich gelden en zit vol actieve energie. Dit wordt gewaardeerd, zet je talenten in voor ieders belang. Iemand kan je positief verrassen. Ga uit van succes.

Schorpioen 23-10 t/m 21-11

Een lauwwarme relatie kan gaan broeien. Maar wil de Schorpioen wel serieus worden? Een goede relatie bestaat uit twee goede vergevers. Vaste relaties genieten van een libidopiek. Wissel ook mentale tederheid uit en laat weten wat je hartenwensen zijn.

Boogschutter 22-11 t/m 20-12

Lijkt je huis op de zoete inval? Stel heldere grenzen. Het is oké om logés te wijzen op leuke hotels. Kan de Boogschutter thuis blijven werken? Check buitenlandse pareltjes als (tijdelijke) werkplek. Dat café om de hoek is een mooi alternatief.

Steenbok 21-12 t/m 19-1

Leren blijkt heel avontuurlijk. Het brengt je in contact met interessante types. Kijk eerst of er een klik is als iemand wil samenwerken. Vindt de Steenbok haar droom(zaken)partner, begin dan klein. Stevige wortels maken sterke vleugels.

Waterman 20-1 t/m 18-2

Onderschat jezelf niet, maar overschat ook niet! De Waterman botst tegen grenzen van tijd en energie. Stel behoeftebevrediging uit, dan smaakt de beloning zoeter. Loopmeditaties werken goed. Sta af en toe stil en je ziet des te meer.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Staat de Vissen ergens volledig achter, dan is ze moeilijk te weerstaan. Wees die pr-persoon voor het buurtfeest of bouw bruggen in het asielzoekerscentrum. Alleen is tact nu niet je sterkste kant, pas dus op met harde woorden.

Ram 21-3 t/m 20-4

Gebruik je talenten voor ruilacties. Boodschappen voor de buurvrouw doen in ruil voor groente uit haar moestuin? Bespreek je verwachtingen. De Ram verwerft nu innerlijke rijkdom. Less is more!