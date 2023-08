Weekhoroscoop: Weegschaal, onbekende plaatsen lonken...

Weekhoroscoop: 10 t/m 16 augustus 2023

Leeuw 23-7 t/m 22-8

Waar krijg je energie van? Doe dat dan vaker! De Leeuw overdenkt deze dagen alles wat de laatste tijd is gebeurd. Het valt niet meer te ontkennen, je móet iets met dat wat het hart raakt. Dat vraagt moed en kracht, maar ook kwetsbaarheid.

Maagd 23-8 t/m 22-9

Een tikje stijf in spieren of gewrichten, vastgeroest in rituelen. Wakker worden! De Maagd werkt niet alleen aan lijfelijke, maar ook aan geestelijke flexibiliteit. Neem vooral denkpatronen onder de loep. Relaties verbeteren nu snel.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Onbekende plaatsen lonken, de Weegschaal is nu graag uithuizig. Op reis gaan inspireert, maar ook als thuisblijver ontdek je nieuwe plaatsen én mensen. Geld en de liefde staan nu centraal. Ben je zelf onder de pannen, speel dan Cupido voor een vriend(in).

Schorpioen 23-10 t/m 21-11

Of het nu komt door ruzie, een voorspellende droom of een ingrijpende ervaring met de dood, er gaat een knop om bij de Schorpioen. Je gaat ervoor! De lotus die uit de modder groeit, krijgt betekenis. Een krachtige week om wensen te manifesteren.

Boogschutter 22-11 t/m 20-12

Iets uitpraten, uitleggen of toelichten. De Boogschutter kan zich vrij helder uitdrukken én ziet nu welk effect haar woorden en daden hebben én hadden. Humor is een strategisch smeermiddel. Alles gaat soepel, maar houd dat geheim nog even voor je.

Steenbok 21-12 t/m 19-1

Gevoelens opzijduwen omdat ze je van je werk houden? De Steenbok kan nu juist het nuttige met het aangename combineren. Netwerkborrels, studiereizen en lunchoverleg op terrasjes maken zelfs zakelijke relaties leuk. Laat jezelf zien, je straalt.

Waterman 20-1 t/m 18-2

Is het waar? Is het nodig? En is het aardig? Stel jezelf deze drie vragen voordat je innerlijke schooljuf haar mond opendoet. De Waterman gaat lekker als ze anderen mag inspireren met woorden. Trek voor daadkracht aan de bel bij een Ram of Stier.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Ga bij onenigheid niet in een hoekje zitten mokken. Als de Vissen zichzelf nu een schop onder de kont geeft, komt iets naar boven dat al langer sudderde. Ga net zo voorzichtig om met andermans gevoelens als met die van jezelf.

Ram 21-3 t/m 20-4

Er is altijd iemand beter, leuker, knapper of succesvoller. Kun je hiermee leven? Voor meer overzicht en inzicht beklimt de Ram nu graag een berg, toren of duintop. Dat geeft een groots gevoel zonder dat je ervoor moet vechten.

Stier 21-4 t/m 20-5

De Stier kan de laatste tijd in een vreemde stemming zijn. Breng wat je doet en wat je zegt meer in evenwicht, en vertrouw op je gevoel. Ga volop in de zon staan, dan verdwijnt die schaduw al snel naar de achtergrond.

Tweelingen 21-5 t/m 21-6

Appjes vliegen over en weer, de telefoon groeit vast aan je oor. De Tweelingen komt krachtig over. Dit is dé tijd om indruk te maken op een werkgever of vlam. Gymnastiek in de slaapkamer maakt de deugniet in je wakker. Geniet ervan!

Kreeft 22-6 t/m 22-7

Het zalige nietsdoen schuift grote dromen naar voren. In de tuin of op het strand schrijft de Kreeft vellen vol. Zelfstandigheid lonkt, ook in de liefde. Creëer een eigen werkplek, tuinhuis of deelkantoor waar je creatieve vuur voluit mag branden.